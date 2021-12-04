FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -12
73.74р83.24р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Ёлку с изумрудными мотыльками, которую уже назвали самой красивой в Европе, сожгли в Каунасе

22
Печать

Меньше недели простояла на Ратушной площади в Каунасе рождественская ёлка. Первыми от рук вандалов загорелись изумрудные мотыльки из стекловолокна.

По данным издания Delfi.ru, первое сообщение о горящем праздничном дереве поступило 4 декабря около двух ночи по местному времени.

На защиту каунасской ёлки до приезда пожарных встали автомобилисты. Они пытались погасить огонь из огнетушителей.

Спасатели, которые справились с огнем, зафиксировали, что уничтожены были 15 кв. м украшений и ёлки.

Сотрудники полиции, получив данные о том, что поджигатель скрылся на машине, бросились за ним.

Мitsubichi ASX нашли на проспекте А. Юозапавичуса.

«При задержании подозреваемого пострадал сотрудник полиции (2000 г.р.), ему назначено амбулаторное лечение. Подозреваемый (1982 г.р.) был задержан», — сообщила позже полиция.

В муниципалитете Каунаса утром сообщили, что украшения рождественского дерева будут восстановлены.

Огни на ёлке в центре второго по величине города Литвы зажгли ровно неделю назад. Её главным украшением стали 600 изумрудных мотыльков, изготовленных из стекловолокна.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (22)

VasekSPB
В Европе людей угнетают, судьбы ломаются. Самая красивая елочка!
Sined
На картинке, где девушка в ушанке в переводе с литовского языка написано- «мы действительно здесь непричастны».
265055770
Стекловолокно разве горит?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1