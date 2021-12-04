Ёлку с изумрудными мотыльками, которую уже назвали самой красивой в Европе, сожгли в Каунасе

Меньше недели простояла на Ратушной площади в Каунасе рождественская ёлка. Первыми от рук вандалов загорелись изумрудные мотыльки из стекловолокна.

По данным издания Delfi.ru, первое сообщение о горящем праздничном дереве поступило 4 декабря около двух ночи по местному времени.

На защиту каунасской ёлки до приезда пожарных встали автомобилисты. Они пытались погасить огонь из огнетушителей.

Спасатели, которые справились с огнем, зафиксировали, что уничтожены были 15 кв. м украшений и ёлки.