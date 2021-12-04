Ёлку с изумрудными мотыльками, которую уже назвали самой красивой в Европе, сожгли в Каунасе

Меньше недели простояла на Ратушной площади в Каунасе рождественская ёлка. Первыми от рук вандалов загорелись изумрудные мотыльки из стекловолокна.
По данным издания Delfi.ru, первое сообщение о горящем праздничном дереве поступило 4 декабря около двух ночи по местному времени.
На защиту каунасской ёлки до приезда пожарных встали автомобилисты. Они пытались погасить огонь из огнетушителей.
Спасатели, которые справились с огнем, зафиксировали, что уничтожены были 15 кв. м украшений и ёлки.
Сотрудники полиции, получив данные о том, что поджигатель скрылся на машине, бросились за ним.
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«При задержании подозреваемого пострадал сотрудник полиции (2000 г.р.), ему назначено амбулаторное лечение. Подозреваемый (1982 г.р.) был задержан», — сообщила позже полиция.
В муниципалитете Каунаса утром сообщили, что украшения рождественского дерева будут восстановлены.
Šovakar Ziemassvētku egle tika iedegta Kauņā #Kaunas #Kalėdos pic.twitter.com/6QSUF2KlxG— Nepareizais (@realNepareizais) November 27, 2021
Огни на ёлке в центре второго по величине города Литвы зажгли ровно неделю назад. Её главным украшением стали 600 изумрудных мотыльков, изготовленных из стекловолокна.