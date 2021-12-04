Образец наставничества: в Петербурге солистки Мариинского театра унизили участников конкурса молодых талантов

«Ребят, короче, что я хочу вам сказать. Надо копить деньги и заниматься с нормальными [блин] педагогами. То, что мы прослушали, это [капец]», — сказала Кабанова.

Солистки Мариинского театра Олеся Петрова и Александра Кабанова после конкурса оперных певцов в Санкт-Петербурге записали видео с уничижительными комментариями в адрес участников.

«Видео снято и выложено в публичный доступ членом жюри, то есть официальным лицом конкурса. Остальные члены так же страдали все шесть дней? Будут ли принесены извинения конкурсантам и их педагогам, в которых тоже плюнули?» — задалась вопросом вокалистка.

Мнения пользователей «ВКонтакте» после поста Лозинской разделились. Некоторые считали видео в Instagram частным мнением. Другие полагали, что неэтично высмеивать конкурсантов, и приводили в пример шоу «Голос», в котором немыслимыми кажутся подобные реплики от Леонида Агутина и Пелагеи.

Меццо-сопрано Олеся Петрова, выступающая на лучших международных сценах, в комментарии «Фонтанке» сообщила, что извиняться ей не за что. Такого же мнения — о низком уровне конкурсантов — придерживается всё жюри, а автор поста «ВКонтакте» Дарья Лозинская выступила «наиболее катастрофично». Слово [капец] в адрес конкурсантов Петрова, по ее словам, не отпускала, но она целиком согласна с такой характеристикой.

«Это общая беда оперного пения во всём мире — у молодых исполнителей до 35 лет снижается качество», — заявила Петрова.