«Медвежатника» за кражу в полмиллиона из квартиры на Шотмана задерживали со спецназом

По предварительной информации, мужчину подозревают в том, что сутками ранее он вскрыл замок в квартиру на девятом этаже дома 4 по улице Шотмана. Хозяин жилья, который к пяти вечера вернулся домой, обнаружил пропажу 350 тысяч рублей, 2 тысяч долларов и драгоценностей — сережек, браслетов, цепочек и колец. Всего на полмиллиона рублей.

Как стало известно «Фонтанке» 4 декабря, накануне полицейские с СОБРом штурмом брали квартиру на Советском проспекте. Там был задержан 49-летний уроженец Грузии.

Уголовный розыск Петербурга за сутки раскрыл кражу в Невском районе. Воспользоваться деньгами вор не успел.

Во время обыска квартиры, где задержали подозреваемого, нашли не только похищенное, но и отмычки, станок для их изготовления, а также всевозможные замки для тренировки навыков.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчину поместили в камеру. В начале 2000-х он попадал в поле зрения правоохранительных органов за нарушения ПДД и умышленное уничтожение имущества.