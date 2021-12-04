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«Медвежатника» за кражу в полмиллиона из квартиры на Шотмана задерживали со спецназом

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Уголовный розыск Петербурга за сутки раскрыл кражу в Невском районе. Воспользоваться деньгами вор не успел.

Как стало известно «Фонтанке» 4 декабря, накануне полицейские с СОБРом штурмом брали квартиру на Советском проспекте. Там был задержан 49-летний уроженец Грузии.

По предварительной информации, мужчину подозревают в том, что сутками ранее он вскрыл замок в квартиру на девятом этаже дома 4 по улице Шотмана. Хозяин жилья, который к пяти вечера вернулся домой, обнаружил пропажу 350 тысяч рублей, 2 тысяч долларов и драгоценностей — сережек, браслетов, цепочек и колец. Всего на полмиллиона рублей.

Во время обыска квартиры, где задержали подозреваемого, нашли не только похищенное, но и отмычки, станок для их изготовления, а также всевозможные замки для тренировки навыков.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчину поместили в камеру. В начале 2000-х он попадал в поле зрения правоохранительных органов за нарушения ПДД и умышленное уничтожение имущества.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Владислав М
Медвежатник вскрывает сейфы, а квартиры - домушник.
У Фонтанки же есть специалисты по криминалу, могли бы обучить автора статьи.
ivan5_5e4d10fe646f6
Этo ктo же был пoтерпевший чтo так рьянo рабoтает пoлиция в невскoм р-не а не oтписки и архив? Прям сказка. И медвежатник этo врoде тoлькo сейфы а не кв взлoм?
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