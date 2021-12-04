Рукоблуда, который в час пик тискал школьницу в метро, ищут в Петербурге

Сотрудники полиции Центрального района проверяют сообщение обеспокоенного отца о домогательствах к 13-летней дочери в метро.

Как стало известно «Фонтанке» 4 декабря, в полицию с заявлением о сексуальном насилии над дочерью-школьницей обратился 48-летний житель Петербурга.

По предварительной информации, 13-летняя девочка призналась ему, что утром, когда она ехала в учебное заведение на метро, на станции «Площадь Александра Невского» к ней прижимался в толпе мужчина и хватал за интимные места. Девочка была настолько шокирована, что путалась в дате случившегося: называла то 30 ноября, то 1–2 декабря. Но смогла описать обидчика.