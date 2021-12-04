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Рукоблуда, который в час пик тискал школьницу в метро, ищут в Петербурге

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Сотрудники полиции Центрального района проверяют сообщение обеспокоенного отца о домогательствах к 13-летней дочери в метро.

Как стало известно «Фонтанке» 4 декабря, в полицию с заявлением о сексуальном насилии над дочерью-школьницей обратился 48-летний житель Петербурга.

По предварительной информации, 13-летняя девочка призналась ему, что утром, когда она ехала в учебное заведение на метро, на станции «Площадь Александра Невского» к ней прижимался в толпе мужчина и хватал за интимные места. Девочка была настолько шокирована, что путалась в дате случившегося: называла то 30 ноября, то 1–2 декабря. Но смогла описать обидчика.

Ориентировка на рукоблуда поступила во все подразделения полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

Mikkä Kårhunen
рукоблудец наверняка был в тебетейке и халате,национальность не называю
VKuser2851963
ищут пожарные , ищет милиция , ищут фотографы криминальной столицы
i224
Японец наверняка.
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