На севере Петербурга сгорела редкая для этих мест машина

Легковой автомобиль иранского автопрома не подлежит восстановлению после пожара в Выборгском районе Петербурга.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 4 декабря, сообщение о пожаре у дома 2 по Суздальскому проспекту поступило в дежурную службу в 10:07.
На место приехали две машины МЧС, но салон автомобиля марки «Иран Ходро Саманд» горел уже по всей площади. Огонь ликвидировали в 10:31.
В результате возгорания никто не пострадал.
Машину начали производить в 2003 году на базе Peugeot 405. Несколько лет их собирали на заводе в Минске. Автомобиль экспортируется в Россию.