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На севере Петербурга сгорела редкая для этих мест машина

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Легковой автомобиль иранского автопрома не подлежит восстановлению после пожара в Выборгском районе Петербурга.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 4 декабря, сообщение о пожаре у дома 2 по Суздальскому проспекту поступило в дежурную службу в 10:07.

На место приехали две машины МЧС, но салон автомобиля марки «Иран Ходро Саманд» горел уже по всей площади. Огонь ликвидировали в 10:31.

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В результате возгорания никто не пострадал.

Машину начали производить в 2003 году на базе Peugeot 405. Несколько лет их собирали на заводе в Минске. Автомобиль экспортируется в Россию.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

cdrescue
А производитель данного видео не побоялся присоединится к горящей машине. Дорога сегодня сплошной каток , а он ради хайпа отвлекается от управления средством повышенной опасности.
Если он очень добрый , то мог бы остановиться и предложить водителю погорельцу "пожарнику" посидеть в его машине до приезда пожарных 16 и 21 частей.
pride
МОСАД не дремлет
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