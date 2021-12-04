Участника вооруженного налета на 60 млн в Петербурге задержали в Подмосковье. Ему удавалось бегать три года

Как сообщили «Фонтанке» 4 декабря в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, в начале декабря этого года в петербургский главк поступила информация о том, что третий участник разбойного нападения на ювелирный магазин в Петербурге зимой 2018 года проживает в городе Пушкино Московской области под чужими данными. Накануне оперативники уголовного розыска выехали в Подмосковье и задержали беглеца.
Его уже привезли в Петербург.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области
«Фонтанка» рассказывала о погоне со стрельбой, которая произошла 31 января 2018 года после того, как двое вошли в салон на Большевиков. Угрожая оружием, они забрали украшений, как первоначально заявлялось, на 60 млн рублей. С места преступления злоумышленники скрылись на автомобиле «Опель Вектра». В городе был объявлен план операции «Перехват». Наряд патрульно-постовой службы Красногвардейского района нашел машину на пересечении Индустриального и Ириновского проспектов. Началась погоня, в ходе которой злоумышленники открыли стрельбу. Один из полицейских получил огнестрельное ранение в ногу. Были ранены и двое налетчиков — Валерий Мельников и Мунтай Абдулвагабов. Третьему удалось скрыться. Его объявили в розыск.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области
Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу были возбуждены уголовные дела по статьям 162 (разбойное нападение) и 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), а впоследствии по статье 209 УК РФ (бандитизм). Сумма ущерба в уголовном деле была обозначена в 9 млн 700 тыс. рублей.
В ноябре 2019 года Санкт-Петербургский городской суд вынес обвинительный приговор двум обвиняемым. Абдулвагабову назначено наказание в виде 16 лет строгого режима, Мельникову — 12 лет.