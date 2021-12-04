FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -12
73.74р83.24р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Участника вооруженного налета на 60 млн в Петербурге задержали в Подмосковье. Ему удавалось бегать три года

42-летний уроженец Дагестана три года жил по чужому паспорту в Подмосковье, пока его подстреленных полицией подельников судили в Петербурге.

5
Печать

Как сообщили «Фонтанке» 4 декабря в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, в начале декабря этого года в петербургский главк поступила информация о том, что третий участник разбойного нападения на ювелирный магазин в Петербурге зимой 2018 года проживает в городе Пушкино Московской области под чужими данными. Накануне оперативники уголовного розыска выехали в Подмосковье и задержали беглеца.

Его уже привезли в Петербург.

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области

«Фонтанка» рассказывала о погоне со стрельбой, которая произошла 31 января 2018 года после того, как двое вошли в салон на Большевиков. Угрожая оружием, они забрали украшений, как первоначально заявлялось, на 60 млн рублей. С места преступления злоумышленники скрылись на автомобиле «Опель Вектра». В городе был объявлен план операции «Перехват». Наряд патрульно-постовой службы Красногвардейского района нашел машину на пересечении Индустриального и Ириновского проспектов. Началась погоня, в ходе которой злоумышленники открыли стрельбу. Один из полицейских получил огнестрельное ранение в ногу. Были ранены и двое налетчиков — Валерий Мельников и Мунтай Абдулвагабов. Третьему удалось скрыться. Его объявили в розыск.

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области

Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу были возбуждены уголовные дела по статьям 162 (разбойное нападение) и 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), а впоследствии по статье 209 УК РФ (бандитизм). Сумма ущерба в уголовном деле была обозначена в 9 млн 700 тыс. рублей.

В ноябре 2019 года Санкт-Петербургский городской суд вынес обвинительный приговор двум обвиняемым. Абдулвагабову назначено наказание в виде 16 лет строгого режима, Мельникову — 12 лет.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

260958961
по 20 млн в год, по два в месяц? не кисло. не,это не мое...предпочитаю медленно,но планомерно обкрадывать гебнявое государство.
КарабасСПб
Может они пошли по пути тов.Сталина и копили на дело революции.
RMN
Абречество по прежнему процветает.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1