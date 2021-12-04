Участника вооруженного налета на 60 млн в Петербурге задержали в Подмосковье. Ему удавалось бегать три года

Как сообщили «Фонтанке» 4 декабря в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, в начале декабря этого года в петербургский главк поступила информация о том, что третий участник разбойного нападения на ювелирный магазин в Петербурге зимой 2018 года проживает в городе Пушкино Московской области под чужими данными. Накануне оперативники уголовного розыска выехали в Подмосковье и задержали беглеца.



Его уже привезли в Петербург.