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Письмо вернуло полицейских трех районов Петербурга в школу

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140 школ проверили сотрудники МВД в трех районах Петербурга после письма о заминировании. Электронное письмо прислали с адреса «убегиеслисможешь».

Как стало известно «Фонтанке» 4 декабря, анонимка пришла на почту регионального управления ФСБ накануне. В ней говорилось о том, что в школах Московского, Адмиралтейского и Невского районов заложены бомбы.

С девяти утра три десятка сотрудников полиции обходили 140 учебных заведений. Эвакуация не проводилась.

К 16:30 в главк улетело резюме — взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. Поиском минера теперь займется следственный комитет.

© Фонтанка.Ру

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