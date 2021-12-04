Лимфома Ходжкина — не приговор. Но на лечение деньги нужны

«Фонтанка» и Русфонд продолжают проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.
Алёна Вайсберг, 15 лет.
Лимфома Ходжкина.
Спасёт протонная терапия. Не хватает 582 950 рублей.
«Дочка росла здоровой, училась в музыкальной школе, пела, сочиняла стихи. Но весной 2021 года случилась беда: на плановом обследовании врачи обнаружили у неё подозрительные уплотнения на шее. Обследование выявило рак лимфатической системы — лимфому Ходжкина. Врачи говорят, что в большинстве случаев она хорошо поддается лечению, главное — не допустить рецидива, тогда болезнь становится очень опасной.
Алёна уже прошла четыре блока химиотерапии. Было тяжело — тошнота, слабость, потеря волос, но дочка всё выдержала и достигла ремиссии. Чтобы болезнь не вернулась, врачи назначили протонную терапию. В отличие от обычной лучевой терапии, протоны прицельно убьют опухолевые клетки и не заденут здоровые ткани.
Протонную терапию детям проводят только в одной частной клинике в России. Оплачивать лечение надо самим, поскольку наш диагноз не попадает под квоту. Но нам оплату не потянуть — сумма просто огромная. Прошу, помогите спасти дочь!» Юлия Вайсберг, Ленинградская область.
Николай Воробьев, заведующий отделением радиационной терапии Центра протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея (Санкт-Петербург):
«У Алёны лимфома Ходжкина с поражением шейных лимфоузлов с обеих сторон и верхнего средостенья. Требуется проведение курса направленной лучевой терапии пучками протонов. Данный метод лечения наиболее эффективный и щадящий для ребенка».
Контакты для оказания помощи:
8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС
тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru
В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/
Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB
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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.
Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.
За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.
В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».