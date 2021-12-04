Лимфома Ходжкина — не приговор. Но на лечение деньги нужны

« Дочка росла здоровой, училась в музыкальной школе, пела, сочиняла стихи. Но весной 2021 года случилась беда: на плановом обследовании врачи обнаружили у неё подозрительные уплотнения на шее. Обследование выявило рак лимфатической системы — лимфому Ходжкина. Врачи говорят, что в большинстве случаев она хорошо поддается лечению, главное — не допустить рецидива, тогда болезнь становится очень опасной.

Алёна уже прошла четыре блока химиотерапии. Было тяжело — тошнота, слабость, потеря волос, но дочка всё выдержала и достигла ремиссии. Чтобы болезнь не вернулась, врачи назначили протонную терапию. В отличие от обычной лучевой терапии, протоны прицельно убьют опухолевые клетки и не заденут здоровые ткани.



Протонную терапию детям проводят только в одной частной клинике в России. Оплачивать лечение надо самим, поскольку наш диагноз не попадает под квоту. Но нам оплату не потянуть — сумма просто огромная. Прошу, помогите спасти дочь!» Юлия Вайсберг, Ленинградская область.



Николай Воробьев, заведующий отделением радиационной терапии Центра протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея (Санкт-Петербург):



«У Алёны лимфома Ходжкина с поражением шейных лимфоузлов с обеих сторон и верхнего средостенья. Требуется проведение курса направленной лучевой терапии пучками протонов. Данный метод лечения наиболее эффективный и щадящий для ребенка».



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