В Telegram заявили, что сбои возникли у пользователей, не обновивших приложение

Представители Telegram заявили «Фонтанке», что в работе мессенджера 3 декабря не было сбоев.



«Это не сбой в Telegram. Пользователи, испытывавшие трудности, пытались подключиться с помощью устаревших приложений и должны обновить их, чтобы использовать Telegram», — говорится в сообщении представителя компании.



Напомним, днем 3 декабря пользователи из Москвы, Петербурга, других российских городов, Украины и Белоруссии жаловались на работу мессенджера. Проблемы были связаны с работой приложения, подключением сервера и отправкой сообщений.

