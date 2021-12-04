FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -13
73.74р83.24р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

В Telegram заявили, что сбои возникли у пользователей, не обновивших приложение

0
Печать

Представители Telegram заявили «Фонтанке», что в работе мессенджера 3 декабря не было сбоев.

«Это не сбой в Telegram. Пользователи, испытывавшие трудности, пытались подключиться с помощью устаревших приложений и должны обновить их, чтобы использовать Telegram», — говорится в сообщении представителя компании.

Напомним, днем 3 декабря пользователи из Москвы, Петербурга, других российских городов, Украины и Белоруссии жаловались на работу мессенджера. Проблемы были связаны с работой приложения, подключением сервера и отправкой сообщений.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1