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Кризис закончился. СКА обыграл лидера Западной конференции «Йокерит»

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Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита». Встреча проходила в Санкт-Петербурге 3 декабря.

Армейцы с Невы выиграли со счетом 3:1. Голы за СКА забили Антон Бурдасов (7 минута), Данила Моисеев (28) и Андрей Кузьменко (56). Автором единственной шайбы у «Йокерита» стал Юлиус Юнттила (27).

Таким образом СКА после рекордной шестиматчевой серии поражений выиграл четыре из пяти матчей. Тем не менее, команда из Петербурга по-прежнему занимает пятое место в Западной конференции.

Следующий матч СКА проведет в Екатеринбурге 6 декабря против «Автомобилиста».

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