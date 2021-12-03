Кризис закончился. СКА обыграл лидера Западной конференции «Йокерит»

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита». Встреча проходила в Санкт-Петербурге 3 декабря.



Армейцы с Невы выиграли со счетом 3:1. Голы за СКА забили Антон Бурдасов (7 минута), Данила Моисеев (28) и Андрей Кузьменко (56). Автором единственной шайбы у «Йокерита» стал Юлиус Юнттила (27).



Таким образом СКА после рекордной шестиматчевой серии поражений выиграл четыре из пяти матчей. Тем не менее, команда из Петербурга по-прежнему занимает пятое место в Западной конференции.

