Башкирского полицейского обстреляли подозреваемые из его же пистолета

В лесу возле деревни Верхний Алыштан в Башкортостане задержали двоих подозреваемых в нападении на полицейских. Предположительно, они обстреляли участкового из его же пистолета, сообщает 3 декабря пресс-служба регионального УМВД.
История началась с того, что двое полицейских приехали в деревню Ак-Чишма, чтобы доставить в подразделение Следственного комитета подозреваемых по уголовному делу. Задержание пошло не по плану — мужчины стали сопротивляться, участковые пытались помешать им скрыться, и нападавшие отобрали у одного из них табельный пистолет.
В полицейского несколько раз выстрелили, он получил ранения и был госпитализирован. Сейчас он находится в стабильном состоянии.
https://surb.sledcom.ru/news/item/1635481/ Как сообщает СК по Башкортостану, теперь мужчины стали фигурантами двух дел — в их отношении возбудили второе, о посягательстве на жизнь сотрудника органов.