Башкирского полицейского обстреляли подозреваемые из его же пистолета

В лесу возле деревни Верхний Алыштан в Башкортостане задержали двоих подозреваемых в нападении на полицейских. Предположительно, они обстреляли участкового из его же пистолета, сообщает 3 декабря пресс-служба регионального УМВД.



История началась с того, что двое полицейских приехали в деревню Ак-Чишма, чтобы доставить в подразделение Следственного комитета подозреваемых по уголовному делу. Задержание пошло не по плану — мужчины стали сопротивляться, участковые пытались помешать им скрыться, и нападавшие отобрали у одного из них табельный пистолет.

