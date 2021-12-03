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Башкирского полицейского обстреляли подозреваемые из его же пистолета

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В лесу возле деревни Верхний Алыштан в Башкортостане задержали двоих подозреваемых в нападении на полицейских. Предположительно, они обстреляли участкового из его же пистолета, сообщает 3 декабря пресс-служба регионального УМВД.

История началась с того, что двое полицейских приехали в деревню Ак-Чишма, чтобы доставить в подразделение Следственного комитета подозреваемых по уголовному делу. Задержание пошло не по плану — мужчины стали сопротивляться, участковые пытались помешать им скрыться, и нападавшие отобрали у одного из них табельный пистолет.

В полицейского несколько раз выстрелили, он получил ранения и был госпитализирован. Сейчас он находится в стабильном состоянии.

https://surb.sledcom.ru/news/item/1635481/ Как сообщает СК по Башкортостану, теперь мужчины стали фигурантами двух дел — в их отношении возбудили второе, о посягательстве на жизнь сотрудника органов.

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