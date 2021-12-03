Готовили «паленку», за стенкой жили мигранты. На птицефабрике в Ленобласти накрыли контрафактный цех

На птицефабрику в Ломоносовском районе Ленобласти пришла полиция. Там обнаружился цех «паленого» алкоголя, а в соседнем помещении было обустроено место для проживания мигрантов.



Как сообщает 3 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, проверка проходила на фабрике около деревни Шундорово. Там полиция нашла более 11 кубометров спиртосодержащей жидкости в пластиковых чанах, свыше 4 тысяч пятилитровых канистр и много литровых бутылок, готовых к продаже. Также там были бутылочные наклейки различных водочных брендов и явно поддельные акцизные марки. Крепкий контрафактный алкоголь «премиум сегмента» разливали в емкости от полулитровых бутылок до пятилитровых канистр.