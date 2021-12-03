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Готовили «паленку», за стенкой жили мигранты. На птицефабрике в Ленобласти накрыли контрафактный цех

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На птицефабрику в Ломоносовском районе Ленобласти пришла полиция. Там обнаружился цех «паленого» алкоголя, а в соседнем помещении было обустроено место для проживания мигрантов.

Как сообщает 3 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, проверка проходила на фабрике около деревни Шундорово. Там полиция нашла более 11 кубометров спиртосодержащей жидкости в пластиковых чанах, свыше 4 тысяч пятилитровых канистр и много литровых бутылок, готовых к продаже. Также там были бутылочные наклейки различных водочных брендов и явно поддельные акцизные марки. Крепкий контрафактный алкоголь «премиум сегмента» разливали в емкости от полулитровых бутылок до пятилитровых канистр.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Также на фабрике задержали восьмерых мигрантов, которых доставили в отдел для проверки документов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном производстве.

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Комментарии (3)

Аппаратчик мокрой классификации
Нужно ещё более лучше поднять цены на официальную алкашку!!
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