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Будни общежития. Ульяновская полиция по горячим следам раскрыла кражу кастрюли с супом

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Полиция Ульяновска разобралась в деле об украденной кастрюле супа, сливок и банке тушенки. Подозреваемыми оказались собутыльники соседа потерпевшего.

Как сообщает 3 декабря пресс-служба регионального УМВД, о преступлении сообщил 72-летний мужчина, проживающий в общежитии. Предварительно установлено, что двое безработных 52 и 49 лет пили в компании знакомого, а потом отправились к его соседу просить денег в долг. Он отказал, и злоумышленники решили брать едой. С кастрюлей супа, банкой тушенки и сливками, прихваченными со стола, они вернулись в соседнюю комнату.

Вечеринка обернулась уголовным делом по статье о грабеже.

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Комментарии (7)

AlBerkut
Вау, может алкашне ещё и группу лиц, и предварительный сговор впаяют, ну и ещё незаконное проникновение в жилище, до кучи.
А может вообще организованную группу, чтоб по третьей части пошли?
Хотя, с другой стороны, цЫвилизация, количество выпивавших равно количеству закусивших😎
onotolich
Не-ве-рю.
(С) СтаниславскЫй)
Редиcка
Замечательно. Если будет больше таких новостей, когда полиция реагирует даже на такую мелочь, то у людей, может, появится вера в полицию, и такие бытовые конфликты будут решаться не кулаками и ножами, а цивилизованно - звонком в полицию.
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