Будни общежития. Ульяновская полиция по горячим следам раскрыла кражу кастрюли с супом

Полиция Ульяновска разобралась в деле об украденной кастрюле супа, сливок и банке тушенки. Подозреваемыми оказались собутыльники соседа потерпевшего.
Как сообщает 3 декабря пресс-служба регионального УМВД, о преступлении сообщил 72-летний мужчина, проживающий в общежитии. Предварительно установлено, что двое безработных 52 и 49 лет пили в компании знакомого, а потом отправились к его соседу просить денег в долг. Он отказал, и злоумышленники решили брать едой. С кастрюлей супа, банкой тушенки и сливками, прихваченными со стола, они вернулись в соседнюю комнату.
Вечеринка обернулась уголовным делом по статье о грабеже.