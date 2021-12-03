ВТБ выдаст более 100 млрд рублей ипотеки в Петербурге и Ленобласти в 2021 году

По итогам 11 месяцев заемщики ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области оформили около 22 тыс. жилищных кредитов на сумму 92,5 млрд рублей. Это на 32% больше аналогичного периода прошлого года. В среднем размер кредита в 2021 году составляет 4,2 млн рублей.

Еще до конца декабря 2021 года ВТБ выдаст в Санкт-Петербурге и Ленинградской области более 100 млрд рублей ипотеки, что на четверть перекроет результат всего прошлого года. Об этом сообщил Александр Вялков, начальник управления розничных продаж ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В ноябре спрос на ипотеку достиг максимального уровня — всего за месяц жители региона взяли в банке 2,8 тыс. жилищных займов на 14,3 млрд рублей, что в 1,7 раза больше, чем в ноябре 2020 года.

В банке отмечают, что большую роль в спросе сыграли льготные госпрограммы. В частности, спрос на «семейную ипотеку» вырос после расширения условий на семьи с одним ребенком — доля этой программы в выдачах банка в Петербурге и Ленобласти по состоянию на ноябрь выросла до 23%. Всего в 2021 году ей уже воспользовались около 2 тыс. петербургских и областных семей, оформив кредиты в ВТБ на 10,2 млрд рублей.

«Ипотека демонстрирует рекордный спрос в течение всего 2021 года, — прокомментировал Александр Вялков. — Этому способствуют доступные банковские предложения и совместные акции с застройщиками, программы с государственным участием, а также цифровизация процесса получения ипотечного кредита».

В целом по России за 11 месяцев ВТБ выдал ипотечные кредиты более чем на 1 трлн рублей, а продажи ипотеки во всех банках на российском рынке за январь-ноябрь превысили 5,1 трлн рублей.

