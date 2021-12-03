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Стивен Спилберг расскажет «Вестсайдскую историю»

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9 декабря в кино выходит очередной ковидный долгострой — новая версия классического мюзикла «Вестсайдская история» от Стивена Спилберга. Фильм был готов еще в прошлом году, но из-за пандемии и локдауна его релиз отложили.

Фото: amblin.com/
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История нью-йоркских Ромео и Джульетты с музыкой Леонарда Бернстайна для Спилберга, очевидно, вещь очень ностальгическая и личная: все-таки знаковое произведение времен его молодости, шестидесятнический гимн свободной любви и отказу от расизма. Точно так же очевидно, что история войны между белыми и пуэрториканцами теперь зазвучит по-новому: тем более, что Спилберг оставил нетронутыми песни, а вот сюжет предложил переписать Тони Кушнеру, классику современной драматургии, автору «Мюнхена» и «Линкольна», а также революционной пьесы «Ангелы в Америке». Наконец, Спилберг принципиально не привлек к работе над фильмом ни одного хоть сколько-то популярного актера — во всех ролях сплошь дебютанты, за исключением ярко заявившего о себе в «Малыше на драйве» Энсела Элгорта.

12+

Иван Чувиляев

Фото: amblin.com/

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