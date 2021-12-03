«Зенит» выйдет с Дзюбой в составе на игру с «Ростовом»

Тренерский штаб футбольного клуба «Зенит» определился со стартовым составом на игру 17-го тура чемпионата РПЛ против «Ростова». Встреча пройдет в Петербурге на «Газпром Арене» 3 декабря.
«Зенит» появится на поле в следующем составе: Михаил Кержаков (капитан команды), Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Вендел, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Малком, Клаудиньо, Артём Дзюба.
Запасные игроки: Даниил Одоевский, Давид Бязров, Данила Хотулёв, Данил Круговой, Деян Ловрен, Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Андрей Мостовой, Кирилл Кравцов, Сердар Азмун, Даниил Кузнецов.
Матч начнется в 19:00. «Зенит» лидирует после 16 туров с 36 очками. У «Ростова» 17 очков и 11 место.