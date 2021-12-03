Арестованный по новому делу о госизмене уже в колонии. Он представлялся сотрудником ФСБ

Арестованный московским судом фигурант дела о госизмене Кирилл Суслов в прошлом году был приговорен почти к шести годам колонии по нескольким эпизодам мошенничества. Судили его в Ханты-Мансийске.

О том, что приговоренный Суслов и фигурант дела о госизмене это один и тот же человек, 3 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Он получил 5 лет и 9 месяцев по десяти эпизодам мошенничества. В том числе он за деньги обещал помочь знакомой с трудоустройством в российское посольство в Финляндии. Получив 2,6 миллиона рублей он исчез из ее поля зрения.