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Арестованный по новому делу о госизмене уже в колонии. Он представлялся сотрудником ФСБ

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Арестованный московским судом фигурант дела о госизмене Кирилл Суслов в прошлом году был приговорен почти к шести годам колонии по нескольким эпизодам мошенничества. Судили его в Ханты-Мансийске.

О том, что приговоренный Суслов и фигурант дела о госизмене это один и тот же человек, 3 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Он получил 5 лет и 9 месяцев по десяти эпизодам мошенничества. В том числе он за деньги обещал помочь знакомой с трудоустройством в российское посольство в Финляндии. Получив 2,6 миллиона рублей он исчез из ее поля зрения.

Суслов также предлагал помощь при заключении контакта с Главным информационно-аналитическим центром МВД о разработке некой технологической системы. По этому эпизоду он представлялся потерпевшему сотрудником ФСБ. Также осужденный купил самоходную машину ВТС у «Центра медицины катастроф», обманув продавца.

Судом было установлено, что ни к ФСБ, ни к МИД Суслов отношения не имеет. В нынешнем деле он проходит как безработный.

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