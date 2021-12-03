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В Красном Селе машина сбила перебегавшую женщину. Водитель посадил ее в салон и скрылся

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В Красном Селе на перекрестке улиц Свободы и Кипенской водитель Chevrolet решил проехать по «встречке» на «красный» и сбил перебегавшую дорогу женщину. Горожанка отлетела от транспортного средства и несколько секунд не могла двигаться.

Судя по видеозаписи, опубликованной в группе «Транспортный коллапс» 3 декабря, шофер и пассажир вышли из автомобиля, подняли женщину и посадили ее на заднее сиденье. Вскоре машина скрылась с места ДТП.

Автор: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село / YouTube

По сведениям источника, по истечении двух часов водитель не вернулся на место аварии. Где находится женщина — неизвестно. «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (5)

Bilbo Baggins
Чел сделал все, чтоб лишиться.
житель города П.
По идее на 112 или напрямую в ментовку должно было бы быть сразу же с десяток звонков, часть с указанием марки и номера автомобиля... Но сдаётся мне такого не было(
Mr.Long
И ни кто ни чего не предпринял, чтобы это пресечь?!
Ну и народец...
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