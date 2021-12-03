В Красном Селе машина сбила перебегавшую женщину. Водитель посадил ее в салон и скрылся

В Красном Селе на перекрестке улиц Свободы и Кипенской водитель Chevrolet решил проехать по «встречке» на «красный» и сбил перебегавшую дорогу женщину. Горожанка отлетела от транспортного средства и несколько секунд не могла двигаться.
Судя по видеозаписи, опубликованной в группе «Транспортный коллапс» 3 декабря, шофер и пассажир вышли из автомобиля, подняли женщину и посадили ее на заднее сиденье. Вскоре машина скрылась с места ДТП.
Автор: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село / YouTube
По сведениям источника, по истечении двух часов водитель не вернулся на место аварии. Где находится женщина — неизвестно. «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.