В Красном Селе машина сбила перебегавшую женщину. Водитель посадил ее в салон и скрылся

В Красном Селе на перекрестке улиц Свободы и Кипенской водитель Chevrolet решил проехать по «встречке» на «красный» и сбил перебегавшую дорогу женщину. Горожанка отлетела от транспортного средства и несколько секунд не могла двигаться.



Судя по видеозаписи, опубликованной в группе «Транспортный коллапс» 3 декабря, шофер и пассажир вышли из автомобиля, подняли женщину и посадили ее на заднее сиденье. Вскоре машина скрылась с места ДТП.