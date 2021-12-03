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Пора в спячку. Все медведи в центре «ВЕЛЕС» заснули в один день

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Все 22 медведя одновременно улеглись спать в центре «ВЕЛЕС». Сотрудники назвали это чудом.

Новость о спячке спасенных центром медведей была опубликована ночью 3 декабря. Тот факт, что все косолапые заснули в один день, в центре считают чудом. На въезде появилась предупреждающая надпись с просьбой не шуметь. «Медведи спят. Зона тишины», — гласит плакат.

Даже очень тихим посетителям посмотреть на сон мишек не удастся — из-за пандемии, занятости сотрудников и рекомендаций Росприроднадзора уже довольно давно туда не пускают посторонних. Как отметили в «ВЕЛЕСЕ», этот грустный факт отразился на помощи центру. Обычно визитеры привозят лакомства для подопечных, которых хватало, чтобы те же медведи заснули сытыми. Они и в этот раз не голодали, но для самого центра это значит наличие существенного долга.

© Фонтанка.Ру

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