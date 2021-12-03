«Спорт — это такая дорога в жизнь сумасшедшая!» Где в Петербурге можно заняться адаптивными видами спорта

С 1 по 10 декабря во всем мире проходит Декада инвалидов, приуроченная к Международному Дню инвалидов (International Day of Persons with Disabilities), который по решению Организации Объединенных Наций с 1993 года отмечается 3 декабря. Традиционно в эти дни проводятся разнообразные мероприятия, целью которых является привлечение внимания к проблемам людей с инвалидностью в современном мире, их социальной адаптации и реабилитации, а также формирование уважительного отношения общества.
В рамках Декады инвалидов Благотворительный фонд «Точка Опоры» подготовил список спортивных секций и федераций для людей с инвалидностью в Санкт-Петербурге, куда сейчас ведётся набор. Тренировки подойдут для непрофессионалов — тех, кто только хочет попробовать новый для себя вид спорта.
На данный момент прием в секции ведется в 34 видах адаптивного спорта. Например, адаптивная гребля (пара-гребля) — это самый молодой вид паралимпийского спорта. Гонки проводятся на дистанциях свыше 1000 метров. Так как это сезонный вид спорта, в межсезонье спортсмены тренируются на гребных тренажёрах, имитирующих сопротивление воды. Заниматься адаптивной греблей могут лица с поражением опорно-двигательного аппарата (спорт ПОДА), нарушением зрения, с интеллектуальными нарушениями.
Адаптивное скалолазание развивает крупную и мелкую моторику, координацию, пространственное мышление, гибкость, ловкость, выносливость, концентрацию, вестибулярный аппарат, дает комплексную нагрузку на все группы мышц, коммуникационные навыки. Спорт подходит для людей с самыми различными диагнозами: нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития, расстройствами аутистического спектра, синдромом Дауна, ДЦП.
Также идёт набор в секции адаптивных вейкборда и сноубординга (спорт глухих), велоспорта, конного спорта, дзюдо и самбо слепых, кёрлинга на колясках, плавания и многие другие.
«Спорт — это такая дорога в жизнь сумасшедшая, если есть такой шанс, надо обязательно вгрызаться и показывать себя. Да даже необязательно баскетбол, как у меня. Есть же куча всего. Если у тебя травма серьёзная, ты можешь играть в бочча. Да чего только нет, регби например. Это такой кайф непередаваемый — и прыгнуть с парашютом, и покататься на вейке. В жизни столько всего интересного, вместо того, чтобы сидеть дома и жалеть себя, только выйди за порог — и начнётся такое, что мама не горюй!» — говорит игрок баскетбольного клуба инвалидов «БасКИ» Василий Лайков.
С полным списком спортивных секций, где можно попробовать свои силы, можно ознакомиться на официальном сайте Благотворительного фонда «Точка Опоры».