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Снегоплавильный пункт в Автово остановлен после гибели работника Водоканала в дробилке

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Обстоятельства гибели сотрудника Водоканала при уборке снега в Кировском районе Петербурга выяснит межведомственная комиссия. Об этом «Фонтанке» 3 декабря сообщили на предприятии.

Несчастный случай на территории снегоплавильного пункта на Краснопутиловской, 69, произошёл в два часа дня. Смертельные травмы получил 48-летний мужчина, попавший в сепараторную дробилку. Работы по приёму снега на площадке сейчас остановлены.

«ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» приносит соболезнования родным и близким погибшего. Предприятие в рамках своих обязательств и с соблюдением всех прав окажет необходимую поддержку семье работника», — говорится в сообщении Водоканала.

Изучением случившегося займётся специальная комиссия. Проверять будут в том числе то, насколько работники предприятия соблюдали технику безопасности. Если преступные нарушения найдут, о них расскажут полиции.

Как писала «Фонтанка», информация о мужчине, которого зажало снегоуборочной техникой, днём поступила в МЧС. Пострадавший умер на месте.

© Фонтанка.Ру

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