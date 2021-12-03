Снегоплавильный пункт в Автово остановлен после гибели работника Водоканала в дробилке

Обстоятельства гибели сотрудника Водоканала при уборке снега в Кировском районе Петербурга выяснит межведомственная комиссия. Об этом «Фонтанке» 3 декабря сообщили на предприятии.

Несчастный случай на территории снегоплавильного пункта на Краснопутиловской, 69, произошёл в два часа дня. Смертельные травмы получил 48-летний мужчина, попавший в сепараторную дробилку. Работы по приёму снега на площадке сейчас остановлены.

«ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» приносит соболезнования родным и близким погибшего. Предприятие в рамках своих обязательств и с соблюдением всех прав окажет необходимую поддержку семье работника», — говорится в сообщении Водоканала.