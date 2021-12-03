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Путин: Закон об иноагентах не должен нарушать права граждан

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Президент России заявил, что закон об иноагентах должен отвечать целям, для которых его и создавали.

«Чтобы отвечал тем целям, ради которых он принят. <...> Не нарушал права граждан» — так 3 декабря Владимир Путин прокомментировал закон об иностранных агентах на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой, стенограмма которой приводится на сайте Кремля.

Председатель избирательной комиссии заверила главу государства, что на прошедших выборах никто из иностранных агентов «не был поражён в правах».

Памфилова отметила, что СМИ, которые были внесены в реестр, «на равных условиях со всеми остальными принимали участие».

«Я знаю вашу позицию, которая заключается в том, чтобы внимательно посмотреть, проанализировать практику применения этого закона, внести там определённые коррективы. Я знаю об этом», — сообщил Путин.

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Комментарии (7)

azul
Они на другой планете живут, однозначно в какой-то другой реальности.
Или, уйдя из поля камер, ржут как полковые кони, и обсуждают, какую славную, развесистую лапшу навесили на уши людям.
266115685
Фантастические твари😂
efela
Ну и для каких целей он создавался, Владимир Владимирович? Разве как раз не для того, чтобы нарушать права граждан?
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