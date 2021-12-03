Путин: Закон об иноагентах не должен нарушать права граждан

Президент России заявил, что закон об иноагентах должен отвечать целям, для которых его и создавали.
«Чтобы отвечал тем целям, ради которых он принят. <...> Не нарушал права граждан» — так 3 декабря Владимир Путин прокомментировал закон об иностранных агентах на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой, стенограмма которой приводится на сайте Кремля.
Председатель избирательной комиссии заверила главу государства, что на прошедших выборах никто из иностранных агентов «не был поражён в правах».
Памфилова отметила, что СМИ, которые были внесены в реестр, «на равных условиях со всеми остальными принимали участие».
«Я знаю вашу позицию, которая заключается в том, чтобы внимательно посмотреть, проанализировать практику применения этого закона, внести там определённые коррективы. Я знаю об этом», — сообщил Путин.