FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -7
74.06р83.81р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

В Петербурге полицейский простил двух буянов-волонтеров за удар в грудь и расцарапанную шею

2
Печать

Невский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело, фигурантов которого обвиняли в применении насилия к полицейскому. Помогли искреннее раскаяние и несколько тысяч рублей, перечисленных в благотворительные фонды.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 3 декабря, в середине февраля текущего года местные жители Людмила и ее сын Даниил находились в судебном участке № 136. Там рассматривали дело по иску УК «Космосервис Третья» к женщине, задолжавшей компании за содержание и техобслуживание парковки.

Между силовиком и двумя родственниками вспыхнул конфликт: Даниил ударил полицейского в грудь, а его мать расцарапала правоохранителю шею.

«Потерпевший С. в судебном заседании просил прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон, поскольку последние принесли свои извинения, загладили причиненный преступлением вред», — гласит запись.

Петербуржцы признали, что поступок был неправильным и перечислили в благотворительные фонды «Подари жизнь» и «Ворлдвита» по тысяче рублей. Кроме того, с сентября они участвуют в работе организации «Добродомик», где помогают пенсионерам.

Суд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

District1
Полицейский добряк. Всего по тысяче — это очень скромно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1