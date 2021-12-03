В Петербурге полицейский простил двух буянов-волонтеров за удар в грудь и расцарапанную шею

Невский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело, фигурантов которого обвиняли в применении насилия к полицейскому. Помогли искреннее раскаяние и несколько тысяч рублей, перечисленных в благотворительные фонды.



Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 3 декабря, в середине февраля текущего года местные жители Людмила и ее сын Даниил находились в судебном участке № 136. Там рассматривали дело по иску УК «Космосервис Третья» к женщине, задолжавшей компании за содержание и техобслуживание парковки.

