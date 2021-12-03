На Новой сцене Александринки наградят победителей фотоконкурса «Взгляды» и подискутируют на тему жизни особых людей в современном обществе

На Новой сцене Александринского театра 3 декабря пройдёт традиционная торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей юбилейного фотоконкурса «Взгляды», а также состоится публичная дискуссия «Человек с инвалидностью в контексте новой этики». Оба мероприятия приурочены к Международному дню инвалида, который отмечается сегодня.

Фотоконкурс «Взгляды», который уже 15 лет проводит Санкт-Петербургская ассоциация родителей детей-инвалидов ГАООРДИ, объединяет профессиональных фотографов и любителей одной общей идеей — показать с помощью фотографии непростой, но от этого не менее богатый и разнообразный мир людей с инвалидностью.



В юбилейной конкурсной программе приняли участие почти 700 авторов из разных регионов России и зарубежных стран — Белоруссии, Украины, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Испании и Соединённых Штатов Америки.

«Когда мы проводили первый фотоконкурс 15 лет назад, то и представить не могли, что он завоюет такое признание и полюбится отечественным и зарубежным фотографам. За годы своего существования «Взгляды» вырос из районного мероприятия в проект международного масштаба, помог многим авторам поделиться своим видением и существенно поменял представление людей о жизни тех, кто по каким-то причинам отличается от других. Только за минувший год в рамках проекта состоялось 10 фотовыставок. Петербуржцы и гости города могли увидеть работы авторов фотоконкурса в отелях, библиотеках, торговых центрах, на площадках крупных городских мероприятий и фестивалей. Знакомство с экспозициями помогает зрителям понять, что люди с инвалидностью способны добиваться успехов в профессии, творчестве и спорте, они красивы и сильны духом», — говорит куратор фотоконкурса Анастасия Пилькевич.



Церемония состоится в 17:00 в медиацентре Новой сцены Александринского театра. Посмотреть её смогут все желающие — трансляция будет доступна здесь.

Также в фойе Новой сцены откроется выставка победителей и номинантов юбилейного конкурса — всего 60 фоторабот. А в течение следующего года экспозиция будет представлена на различных выставочных и общественных площадках Петербурга.

Кроме того, сегодня же ГАООРДИ проведёт публичную дискуссию «Человек с инвалидностью в контексте новой этики». К диалогу приглашены активные пользователи рунета, популярные блогеры, имеющие инвалидность и рассказывающие о своей жизни, фотографы и художники, общественные деятели и журналисты, освещающие социальные темы. Выступающие и гости обсудят вопросы репрезентации человека с инвалидностью в социальных медиа, а также связанные с этим критику и хейт.

«Сегодня люди с инвалидностью становятся все более видимы в общественном пространстве, что, безусловно, хорошо. При этом многие до сих пор не привыкли к этой новой видимости, из-за чего часто возникают этические споры. Должны ли дети с ментальными и физическими особенностями играть на общих детских площадках, имеют ли право ходить в тот же класс, что и «здоровые» дети, могут ли люди с инвалидностью откровенно говорить о своих особенностях публично, нужно ли таких людей называть каким-то специальным языком и имеют ли они право этого требовать — вот лишь часть вопросов, которые возникают и ответы на которые не всем очевидны. Именно поэтому на такие темы нужно говорить, если мы хотим жить в более комфортном, принимающем и безопасном для всех обществе», — отмечает модератор публичной дискуссии журналист проекта «Такие дела», автор книги «Мы так говорим. Обидные слова и как их избежать» Мария Бобылёва.

