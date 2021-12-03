Выручай-карта петербургского ЖКХ. Что на самом деле показывает проект по слежению за уборочной техникой



Смольный ежедневно отчитывается о тысяче спецмашин, задействованных в уборке снега на улицах Петербурга. В подмогу им выходят 1200 дворников. Cледить предлагают по интерактивной карте. «Фонтанка» вышла офлайн и ножками добежала до квадратиков и треугольников, которые ползают по сайту комблага.

Пресловутая карта с помощью трекеров отслеживает местоположение техники и людей. Она объединяет технику нескольких подрядчиков: «Автодор», ГУДП «Центр», ОАО «Коломяжское», «Автопарк № 7 Спецтранс», ГУДП «Путь». Также на ней видны дворники ЖКС № 1 и № 2 Петроградского района. Каждый значок спецтехники сопровождается небольшой справкой. В ней указывается марка машины, функции, гаражный номер и скорость движения. При беглом взгляде кажется, что точек спецтехники достаточно много. Трекерами оборудованы в том числе и мусоровозы, которые не имеют отношения к уборке снега. Тем не менее они постоянно циркулируют по карте, прибавляя веса в визуальной оценке ситуации.

Согласно карте, в час дня 2 декабря около Банного моста работала комбинированная машина Wille — распределяла жидкие реагенты.



Фото: скриншот ut.kb.gov.spb.ru Поделиться Поделиться







В офлайне в этой точке действительно пыхтела указанная машина, однако орудовала она щёткой, расправляясь с наследством «Бенедикта». Закончила борьбу со снегом на площадке у пятизвёздочной гостиницы Red Stars Hotel, завернула и уехала. Трекер передвижение отследил с задержкой секунд в 30.



Фото: скриншот ut.kb.gov.spb.ru Поделиться Поделиться







Теперь, согласно карте, на всю Коломну осталась одна комбинированная машина «Автодора». По указанному адресу на Английском проспекте стояла на аварийке обычная газель, водитель ожидал за рулём. Оживлённых работ вокруг не наблюдалось. Тротуары, как и проезжую часть, на этом участке расчистили. Но после уборки осталась полоса сугробов. В ней валялись две лопаты.

Основное движение на карте происходило в туристическо-политическом центре Петербурга, который и так традиционно отличается чистотой. Техника кучковалась у Исаакиевской площади, видимо, следя за тем, чтобы лишняя снежинка не испортила вид из Мариинского дворца.



Карта показала комбинированную машину у Конституционного суда. Корреспонденты застали припаркованный транспорт и двух курящих рядом мужчин. Здесь же по соседству сгружали снег в грузовик. Однако этот процесс онлайн не отразился.

Карта также фиксирует дворников. Одинокого специалиста ручного труда отследили читатели «Фонтанки» у Кировского завода. Человечек двигался со скоростью 104 км в час. Если он при этом умудрялся чистить дорогу, то, вероятно, такой специалист заслуживает серьёзной премии, а город может обойтись и без обещанного дворник-шеринга.



Фото: скриншот ut.kb.gov.spb.ru Поделиться Поделиться







Оснащать дворников передатчиками на базе ГЛОНАСС начали в этом году в рамках эксперимента. Тогда ещё строились планы по расширению программы на весь город. Это позволило бы в онлайн-режиме координировать работу двух комитетов, 18 районов и нескольких десятков подрядчиков. В итоге за пределы Петроградской стороны инициатива практически не вышла (не считая одинокого сверхскоростного дворника, но он вообще вышел за все пределы). По данным администрации, сейчас 164 дворникам выдан трекер. Всего же в районе к ручной уборке привлечены 375 человек.



Фото: скриншот ut.kb.gov.spb.ru Поделиться Поделиться







Около двух часов дня на карте фигурировали пятеро дворников на Петроградской стороне. Одного из них корреспонденты застали на Малом проспекте. Сотрудник ЖКС № 1 приклеил объявление с предупреждением о работах по очистке кровли. Затем мужчина в синей спецовке свернул на Плуталову улицу и юркнул во двор, где его коллеги уже сбрасывали снег с другой крыши. С карты он исчез. Две фигурки остались по соседству — на Большом проспекте. В реальности же их было четверо. Трое стояли у ограждений и следили за тем, чтобы никто из горожан не попал под снежную лавину, спускавшуюся с крыши. А их начальница наблюдала за процессом на противоположном тротуаре.

«Нет у меня трекера!» — сказала она с ходу. Карта упрямо показывала обратное. «Он у меня дома лежит», — призналась её коллега в рыжей куртке.

Заметив человечка на Каменноостровском проспекте, корреспонденты поспешили на новый адрес. На карте дворник двигался по тротуару, шёл мимо рекламного щита и приближался к пешеходному переходу. Но в офлайне среди прохожих никто не подходил под эту роль. В это же время по другой стороне дороги шла пожилая женщина в синей форменной куртке ЖКС № 1 и красном берете. В другой раз карта и вовсе показала противоположное направление движения дворника.



У каждого трекера есть свой номер, за ним закреплена фамилия сотрудника, руководство участков ЖКС отслеживает перемещения подчинённых. Трекер должен быть включен с 7 до 15 часов.

«Мы можем проследить целый маршрут, где находился тот или иной работник, чем он занимался, какое расстояние прошел,— рассказал заместитель начальника участка ЖКС № 1 Антон Губарев. — Если мы видим, что трекер пропал, то сразу созваниваемся с техником, за которым закреплен дворник, он выясняет причину. Бывает такое, что дворник может зайти в подвал, на чердак, и связь может оборваться, но в течение 15–20 минут она восстанавливается. Считаю, что это эффективная мера. За дворником закреплены дома, мы видим, что дворник передвигается по этой территории на протяжении всего дня».

В три часа около 20 дворников пришли на сдачу смены во двор на Каменноостровском проспекте. Корреспонденты наткнулись на собрание случайно, проследовав за женщиной в красном берете. На карте в этом месте было пусто.

«Фонтанка» задала комитету по благоустройству линейный вопрос на «да/нет» — отражает ли интерактивная карта реальное положение дел и работу техники? Предполагала, что он риторический, ведь если ответ «нет» — зачем такая карта? Однако пресс-служба сообщила, что подготовит ответ в установленные законом сроки.



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

