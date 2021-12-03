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В центре Москвы водитель Cadillac Escalade ранил человека из пистолета

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Дорожный конфликт в центре Москвы завершился стрельбой из травматического пистолета. Инцидент произошел на Большой Грузинской улице, сообщает 3 декабря ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы столичного главка полиции Владимира Васенина.

По его словам, в 11:49 в полицию поступило сообщение о дорожном конфликте между гражданами на Большой Грузинской улице в районе дома 76.

«Оперативно прибывшие сотрудники полиции установили, что между водителями транспортных средств произошел конфликт, в результате которого один мужчина выстрелил, предположительно из травматического оружия, в другого. Злоумышленник задержан на месте инцидента, пострадавшему оказана медицинская помощь», — сказал Васенин.

В Telegram-каналах сообщалось, что агрессор был на автомобиле Cadillac Escalade, а перед тем, как скрыться, он пытался оказать помощь раненому.

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Комментарии (8)

Alexander_5e4cfced16b74
ранил из кадиллака или ранил из пистолета?
Brit
К гадалке не ходи - это был гражданин без национальности.
александрниколаич
какая странная доброта - стрельнуть на поражение, а потом оказывать помощь.
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