В центре Москвы водитель Cadillac Escalade ранил человека из пистолета

Дорожный конфликт в центре Москвы завершился стрельбой из травматического пистолета. Инцидент произошел на Большой Грузинской улице, сообщает 3 декабря ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы столичного главка полиции Владимира Васенина.



По его словам, в 11:49 в полицию поступило сообщение о дорожном конфликте между гражданами на Большой Грузинской улице в районе дома 76.



«Оперативно прибывшие сотрудники полиции установили, что между водителями транспортных средств произошел конфликт, в результате которого один мужчина выстрелил, предположительно из травматического оружия, в другого. Злоумышленник задержан на месте инцидента, пострадавшему оказана медицинская помощь», — сказал Васенин.

