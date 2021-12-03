Шанс на полноценную жизнь. Шестилетняя Маша надеется на помощь неравнодушных людей

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Маша Аленичева, 6 лет.

Органическое поражение ЦНС.

Необходим курс реабилитации. Не хватает 100 519 руб.

Маше почти 6 лет. Жизнь этой очаровательной девочки отличается от жизни обычных детей. И тому виной неутешительный диагноз, который был поставлен ей в первые полгода жизни, – органическое поражение центральной нервной системы. На данный момент Маша самостоятельно не ходит и не может себя обслуживать, но родители делают всё, чтобы поставить дочь на ноги. И многого уже удалось достичь.

Мама Ригина вспоминает, что родилась малышка с асфиксией, 5-6 по шкале Апгар. Нарушения в развитии проявились к четырём месяцам. С этого момента был начат курс лечения, назначенный неврологом. В 7 месяцев у Маши начались эпилептические приступы.



«За 4 года мы прошли более 50 курсов реабилитации, множество болезненных процедур. Прогресс есть: сейчас Маша умеет многое, кроме самостоятельной ходьбы и общения с окружающими. Только недавно она начала махать ручкой «привет», «пока», даёт «пять», ползает и немного стоит на ножках», - рассказывает мама.

Родителям Марии пришлось забыть об обычной жизни, пожертвовать собой во имя дочери – очень много сил и средств уходит на обследования, лечение и реабилитацию. Ради её здоровья они переехали из Уфы в Санкт-Петербург, потому что лишь регулярные занятия специалистов в одном из петербургских реабилитационных центров привели Машу к большим успехам.

«Ещё в два года Маша не умела даже сидеть. Мы прошли через множество клиник и врачей, но только к трём годам нам повезло и удалось найти реабилитационный центр, где дочь добилась больших успехов. Она научилась передвигаться на четвереньках, стала лучше понимать обращенную речь, у неё появились слова и даже появилась опора на ноги и первые шаги с поддержкой», - говорит Ригина.

