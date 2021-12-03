Лев Лурье и Павел Лобков обсудят, почему Нобелевку дали тем, а не этим

Ожидалось, что Нобелевскую премию этого года вручат за разработанные вакцины от коронавируса. А дали за другое. И правильно дали, как 7 декабря докажет известный журналист, биолог Павел Лобков известному журналисту и историку Льву Лурье. 12+

Двадцать лет Павел Лобков в разных телеэфирах комментирует вручение Нобелевки, как иные комментируют чемпионаты мира по футболу. Вот, например, что он говорил за несколько минут до объявления лауреатов этого года по физиологии и медицине: «Я прогнозирую, что в этом году Нобелевский комитет не должен награждать никого за коронавирус, не должен никого награждать за вакцину…» У Павла был собственный прогноз — не сбылся. И вообще угадать решение Нобелевского комитета мудрено: Нобель в завещании указал, что премия дается за недавнее достижение науки, которое принесло пользу человечеству. Комитет счел, что пользой стало «открытие рецепторов, обеспечивающих восприятие температурных и механических стимулов» (это из формулировки комитета).

Лобков объясняет доступно: например, одно из достижений по физике демонстрировал на бублике. А разницу между прорывным и непрорывным открытиями комментирует так: «Допустим, есть книга Маркса, а на полях пометки Сталина. И что вам важнее — пометки Сталина или сама книга Маркса?»



Встречу «Л&Л: Лурье и Лобков. Диалог интеллектуалов. О Нобелевке и о нашем будущем» наблюдаем 7 декабря в Доме журналиста. Начало в 19:00.



Александра Шеромова

