Петербуржец взыскал деньги на ремонт своей машины с управляющей компании

В обосновании исковых требований истец указал, что в январе 2019 года при уборке снега с крыши дома 9 по улице Маринеско на его автомобиль свалилась глыба. Указанное здание обслуживает ГУП РЭП «Строитель».
Представитель управляющей компании против иска возражал, поскольку истец якобы не доказал причинно-следственную связь между очисткой крыши и разбитой машиной. Суд разъяснил, что значимо. Это факт причиненного ущерба и его размер, причинно-следственная связь и отсутствие вины причинителя вреда. При этом истец должен доказать вину ответчика, а тот обязан доказать ее отсутствие.
В данном случае повреждение машины в ходе уборки снега с кровли было подтверждено материалами проверки КУСП. Сведений о наличии ленты, таблички ответчик суду не смог предоставить. Ему предлагалось возместить ущерб в досудебном порядке, но УК была непреклонна — истец причинно-следственную связь не доказал. Суд этот довод отклонил.
«Суд указал, что ответчик не обеспечил надлежащее техническое обслуживание и эксплуатацию дома, а также не проявил необходимую степень заботливости и осмотрительности, какая требовалась от него при исполнении обязанностей по надлежащему содержанию и обслуживанию объекта недвижимости», — сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Согласно заключению эксперта стоимость восстановительного ремонта с учетом амортизационного износа автомобиля Mitsubishi Outlander составляет 166 700 руб., утрата товарной стоимости автомобиля составляет 36 800 руб.
Суд взыскал с ГУП РЭП «Строитель» в пользу Павлова 166 700 руб., величину утраты товарной стоимости в размере 36 800 руб., расходы за составление отчетов в размере 7 000 руб., расходы по оплате госпошлины в размере 5 235 руб.