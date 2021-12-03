Петербуржец взыскал деньги на ремонт своей машины с управляющей компании

В обосновании исковых требований истец указал, что в январе 2019 года при уборке снега с крыши дома 9 по улице Маринеско на его автомобиль свалилась глыба. Указанное здание обслуживает ГУП РЭП «Строитель».



Представитель управляющей компании против иска возражал, поскольку истец якобы не доказал причинно-следственную связь между очисткой крыши и разбитой машиной. Суд разъяснил, что значимо. Это факт причиненного ущерба и его размер, причинно-следственная связь и отсутствие вины причинителя вреда. При этом истец должен доказать вину ответчика, а тот обязан доказать ее отсутствие.

