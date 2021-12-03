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Петербуржец взыскал деньги на ремонт своей машины с управляющей компании

Кировский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Антона Павлова к ГУП РЭП «Строитель». Петербуржец требовал возместить ему ущерб в размере более 215 тысяч рублей, а также взыскать судебные расходы. Об этом 3 декабря сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

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В обосновании исковых требований истец указал, что в январе 2019 года при уборке снега с крыши дома 9 по улице Маринеско на его автомобиль свалилась глыба. Указанное здание обслуживает ГУП РЭП «Строитель».

Представитель управляющей компании против иска возражал, поскольку истец якобы не доказал причинно-следственную связь между очисткой крыши и разбитой машиной. Суд разъяснил, что значимо. Это факт причиненного ущерба и его размер, причинно-следственная связь и отсутствие вины причинителя вреда. При этом истец должен доказать вину ответчика, а тот обязан доказать ее отсутствие.

В данном случае повреждение машины в ходе уборки снега с кровли было подтверждено материалами проверки КУСП. Сведений о наличии ленты, таблички ответчик суду не смог предоставить. Ему предлагалось возместить ущерб в досудебном порядке, но УК была непреклонна — истец причинно-следственную связь не доказал. Суд этот довод отклонил.

«Суд указал, что ответчик не обеспечил надлежащее техническое обслуживание и эксплуатацию дома, а также не проявил необходимую степень заботливости и осмотрительности, какая требовалась от него при исполнении обязанностей по надлежащему содержанию и обслуживанию объекта недвижимости», — сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Согласно заключению эксперта стоимость восстановительного ремонта с учетом амортизационного износа автомобиля Mitsubishi Outlander составляет 166 700 руб., утрата товарной стоимости автомобиля составляет 36 800 руб.

Суд взыскал с ГУП РЭП «Строитель» в пользу Павлова 166 700 руб., величину утраты товарной стоимости в размере 36 800 руб., расходы за составление отчетов в размере 7 000 руб., расходы по оплате госпошлины в размере 5 235 руб.

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Комментарии (2)

Олегыч81
Всего-то два года прошло. Сейчас может фару себе на эти деньги купить.
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