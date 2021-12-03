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Не жалея денег. Петербуржцы стали чаще заезжать на М-11, чтобы миновать пробки на Московском шоссе

Трафик на скоростной трассе М-11 «Нева» от Петербурга до Великого Новгорода за год вырос на 26%. Автомобилисты стали чаще заезжать на платную дорогу не только во время путешествий, но и для того, чтобы не терять время в пробках.

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Как сообщили 3 декабря в компании «Магистраль двух столиц», пятая часть трафика от Твери до Петербурга приходится на 16-километровый участок от КАД до съезда на Колпино и Софийскую улицу. Он стал популярен у петербуржцев из-за возможности объехать постоянные заторы на Московском шоссе.

«Наиболее интенсивный трафик — летом. Путешествие по «Неве» стало полноценной альтернативой самолетам и поездам, а с наступлением дачного сезона петербуржцы пользуются платной дорогой для загородного отдыха. Пиковые значения обычно приходятся на июль и август — участки могут пропускать более 1 млн авто в месяц», — сообщил гендиректор «Магистрали двух столиц» Алексей Никифоров.

Ранее «Фонтанка» писала, что в августе на М-11 был поставлен рекорд по числу неплательщиков — более шести тысяч водителей. Чаще всего для бесплатного проезда они идут на таран и сбивают шлагбаумы.

Компания «Магистраль двух столиц» создана в июле 2013 года для реализации проекта строительства и эксплуатации 7-го и 8-го этапов автодороги М-11 на основе государственно-частного партнерства. Акционерами являются ВТБ Инфраструктурный Холдинг и французская группа VINCI Highways (дочернее предприятие VINCI Concessions). Концессионное соглашение с государством заключено до 2041 года, на период возведения трассы (2014–2019 гг.) и период операционного управления (2019–2041 гг.).

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Комментарии (10)

SWd
В этом и есть вся прелесть платных дорог. Если ее сделать беслптной, то можно сразу планировать строить и М-12 и М-13.
Avs7153
А мне понравилось... Выезжаешь где-то под Вышним Волочком, ставишь круиз на 154, через три часа в Питере, за весь путь два притормаживания для пропуска обгоняющих друг друга фур.
shushu
"Много вы понимаете в политической экономии, — ответил консул довольно невежливо. — Спроса создать нельзя. Но можно создать условия, которые вызовут спрос. Вот этим-то я и занят." - О'Генри "Короли и Капуста"
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