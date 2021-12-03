Не жалея денег. Петербуржцы стали чаще заезжать на М-11, чтобы миновать пробки на Московском шоссе

Как сообщили 3 декабря в компании «Магистраль двух столиц», пятая часть трафика от Твери до Петербурга приходится на 16-километровый участок от КАД до съезда на Колпино и Софийскую улицу. Он стал популярен у петербуржцев из-за возможности объехать постоянные заторы на Московском шоссе.



«Наиболее интенсивный трафик — летом. Путешествие по «Неве» стало полноценной альтернативой самолетам и поездам, а с наступлением дачного сезона петербуржцы пользуются платной дорогой для загородного отдыха. Пиковые значения обычно приходятся на июль и август — участки могут пропускать более 1 млн авто в месяц», — сообщил гендиректор «Магистрали двух столиц» Алексей Никифоров.

