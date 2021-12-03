Вооруженный антиваксер пришел в правительство Чехии. Он хотел убить премьер-министра

Противник вакцинации и локдауна, вооружившись кинжалом и пистолетом, пришел в правительство Чехии. Он планировал напасть на и.о. премьер-министра страны Андрея Бабиша, но был задержан на проходной.

Об инциденте накануне поздно вечером 2 декабря сообщил сам Бабиш на своей странице в Facebook. Он также показал фотографию арсенала преступника.



«К нам [в здание правительства] пришел [один] такой [противник жестких мер эпидемиологической безопасности] и хотел на меня напасть. У него были кинжал и пистолет. Полиция его обезвредила на входе», — рассказал Бабиш (цитата по ТАСС).

