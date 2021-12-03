Вооруженный антиваксер пришел в правительство Чехии. Он хотел убить премьер-министра

Противник вакцинации и локдауна, вооружившись кинжалом и пистолетом, пришел в правительство Чехии. Он планировал напасть на и.о. премьер-министра страны Андрея Бабиша, но был задержан на проходной.
Об инциденте накануне поздно вечером 2 декабря сообщил сам Бабиш на своей странице в Facebook. Он также показал фотографию арсенала преступника.
«К нам [в здание правительства] пришел [один] такой [противник жестких мер эпидемиологической безопасности] и хотел на меня напасть. У него были кинжал и пистолет. Полиция его обезвредила на входе», — рассказал Бабиш (цитата по ТАСС).
И.о. премьер-министра также отметил, что постоянно сталкивается с угрозами из-за жестких антиковидных мер, но, по его словам, их ввод обусловлен высокой смертностью в стране из-за коронавируса. «Мы все это делаем ради людей. Или вы не верите, что этот вирус убивает людей? Вы не верите, что вакцина защищает? » — написал Бабиш.
С 22 ноября в Чехии действует локдаун для непривитых от коронавируса. Люди без сертификата о вакцинации не могут посещать рестораны, кинотеатры, музеи, парикмахерские, спортзалы и другие заведения сферы услуг, а также массовые мероприятия.
«Фонтанка» писала, что накануне вооруженный неизвестный также угрожал штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.