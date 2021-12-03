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В Антарктиде начался туристический сезон. Гостям обещают плюсовую температуру

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Первый круизный лайнер с россиянами на борту отправится в Антарктиду 20 декабря. На самом южном континенте Земли начался туристический сезон. Об этом в интервью РИА Новости 3 декабря рассказал основатель клуба полярных путешествий Poseidon Expeditions Николай Савельев.

«В Арктике и на Северном полюсе сезон открывается в июне и длится до конца лета. В Антарктике это ноябрь–февраль и часть марта. Мы уже дали старт. Сейчас наше экспедиционное судно «Си Спирит» стоит у Канарских островов, после направится в Аргентину и оттуда с туристами 20 декабря пойдет в Антарктику», — сообщил Савельев.

По словам руководителя клуба полярных путешественников, в этом году с первым рейсом в Антарктиду немного задержались из-за ковидных ограничений в Аргентине. Обычно круизы начинаются уже в начале ноября.

Савельев также отметил, что в туристический сезон температура на полюсах в среднем составляет плюс 5 градусов, на солнце может доходить и до 10.

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Комментарии (1)

Arboozter
Кто эти герои туристы, что там делать в Антарктиде? На очередной попил бабла похоже а не на круиз.
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