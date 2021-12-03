В Антарктиде начался туристический сезон. Гостям обещают плюсовую температуру

Первый круизный лайнер с россиянами на борту отправится в Антарктиду 20 декабря. На самом южном континенте Земли начался туристический сезон. Об этом в интервью РИА Новости 3 декабря рассказал основатель клуба полярных путешествий Poseidon Expeditions Николай Савельев.



«В Арктике и на Северном полюсе сезон открывается в июне и длится до конца лета. В Антарктике это ноябрь–февраль и часть марта. Мы уже дали старт. Сейчас наше экспедиционное судно «Си Спирит» стоит у Канарских островов, после направится в Аргентину и оттуда с туристами 20 декабря пойдет в Антарктику», — сообщил Савельев.

