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Meta предлагает отправлять ей свои обнаженные фото, чтобы они не попали в соцсети

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Meta (экс-Facebook) запустила платформу StopNCII.org по борьбе с «обменом интимными изображениями в интернете без согласия» (аббревиатура в названии: non-consensual sharing of intimate images). Об этом 2 декабря сообщается на сайте компании.

Meta предлагает пользователям, чьи обнаженные фотографии или видео опубликовали или могут опубликовать в соцсетях, выбрать файлы, которые система могла бы оперативно найти и заблокировать. Как уверяют в компании, исходное изображение останется на устройстве пользователя, а система будет использовать «цифровой отпечаток», из которого не восстановить снимок. Воспользоваться услугой смогут только лица старше 18 лет.

При этом в StopNCII.org подчеркнули, что удалять смогут только фото, которые идентичны исходному файлу. Если был применен фильтр или снимок обрезали, алгоритм не сможет его распознать.

Meta тестирует эту технологию с 2017 года в Австралии, напоминает Tjournal. Правда, изначально фотографии отсматривали и вручную создавали «цифровой отпечаток» люди, что вызвало вопросы к компании. Руководитель службы безопасности Facebook Антигона Дэвиск уверяла, что обнаженные снимки видела «только очень маленькая группа из около пяти специально обученных аналитиков».

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Комментарии (1)

Александр Н
Все эти "цифровые отпечатки", "обезличенные изображения" людей с камер наблюдения такая чушь для школьников. Все ведь понимают, что изображения на серверах всегда хранятся в исходном виде.
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