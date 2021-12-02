Meta предлагает отправлять ей свои обнаженные фото, чтобы они не попали в соцсети

Meta (экс-Facebook) запустила платформу StopNCII.org по борьбе с «обменом интимными изображениями в интернете без согласия» (аббревиатура в названии: non-consensual sharing of intimate images). Об этом 2 декабря сообщается на сайте компании.



Meta предлагает пользователям, чьи обнаженные фотографии или видео опубликовали или могут опубликовать в соцсетях, выбрать файлы, которые система могла бы оперативно найти и заблокировать. Как уверяют в компании, исходное изображение останется на устройстве пользователя, а система будет использовать «цифровой отпечаток», из которого не восстановить снимок. Воспользоваться услугой смогут только лица старше 18 лет.

