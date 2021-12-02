Активист «Правого сектора»* получил 12 лет по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Вороненкова

Шевченковский райсуд Киева приговорил активиста националистического объединения «Правый сектор»* Ярослава Тарасенко к 12 годам лишения свободы, признав его виновным в пособничестве убийству бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом 2 декабря сообщает «Интерфакс — Украина» со ссылкой на прокуратуру Киева.
Второго обвиняемого — Александра Лося — суд оправдал. Он, по версии следствия, следил за Вороненковым, собирал информацию о его образе жизни, а также помогал планировать преступление. Прокуратура будет подавать апелляцию по этой части приговора, рассказали агентству в ведомстве.
По версии следствия, Тарасенко был водителем предполагаемого убийцы, Павла Паршова, и подвозил его на место преступления, а затем уничтожил автомобиль как вещественное доказательство.
Денис Вороненков был застрелен в 2017 году возле отеля «Премьер-палас» в центре Киева, из которого он вышел вместе со своим охранником. Бывший депутат получил пулю в шею, две в область лица, еще одну в живот. Телохранитель ответным огнем ранил нападавшего (позднее уточнили, что это был Павел Паршов). Киллер скончался в больнице. Охранник также пострадал, но выжил. Следствие подозревало, что заказать Вороненкова мог российский авторитетный предприниматель Владимир Тюрин (бывший муж вдовы Вороненкова Марины Максаковой), но в итоге обвинения ему не предъявляли.
*организация признана Верховным судом экстремистской и запрещена в России