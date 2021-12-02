Активист «Правого сектора»* получил 12 лет по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Вороненкова

Шевченковский райсуд Киева приговорил активиста националистического объединения «Правый сектор»* Ярослава Тарасенко к 12 годам лишения свободы, признав его виновным в пособничестве убийству бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом 2 декабря сообщает «Интерфакс — Украина» со ссылкой на прокуратуру Киева.

Второго обвиняемого — Александра Лося — суд оправдал. Он, по версии следствия, следил за Вороненковым, собирал информацию о его образе жизни, а также помогал планировать преступление. Прокуратура будет подавать апелляцию по этой части приговора, рассказали агентству в ведомстве.

