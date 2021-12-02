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Активист «Правого сектора»* получил 12 лет по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Вороненкова

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Шевченковский райсуд Киева приговорил активиста националистического объединения «Правый сектор»* Ярослава Тарасенко к 12 годам лишения свободы, признав его виновным в пособничестве убийству бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом 2 декабря сообщает «Интерфакс — Украина» со ссылкой на прокуратуру Киева.

Второго обвиняемого — Александра Лося — суд оправдал. Он, по версии следствия, следил за Вороненковым, собирал информацию о его образе жизни, а также помогал планировать преступление. Прокуратура будет подавать апелляцию по этой части приговора, рассказали агентству в ведомстве.

По версии следствия, Тарасенко был водителем предполагаемого убийцы, Павла Паршова, и подвозил его на место преступления, а затем уничтожил автомобиль как вещественное доказательство.

Денис Вороненков был застрелен в 2017 году возле отеля «Премьер-палас» в центре Киева, из которого он вышел вместе со своим охранником. Бывший депутат получил пулю в шею, две в область лица, еще одну в живот. Телохранитель ответным огнем ранил нападавшего (позднее уточнили, что это был Павел Паршов). Киллер скончался в больнице. Охранник также пострадал, но выжил. Следствие подозревало, что заказать Вороненкова мог российский авторитетный предприниматель Владимир Тюрин (бывший муж вдовы Вороненкова Марины Максаковой), но в итоге обвинения ему не предъявляли.

*организация признана Верховным судом экстремистской и запрещена в России

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Комментарии (4)

Свободу Лёхе!
Совершенно не понимаю, зачем "правому сектору"*(запрещённому в РФ) сдался какой-то Вороненков? Казалось бы, наоборот..
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.... брехня (с). Некая дива, потом побиравшиеся по Киеву в шалманах за чаевые от среднего класса, лично обвиняла Кремль.
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