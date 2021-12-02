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Во Франции мужчина в костюме ниндзя напал на полицейских с катаной

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Двое полицейских во французской коммуне Шербур-ан-Котантен были ранены во время попытки помешать экстравагантному угону автомобиля. Об этом 2 декабря в своем Twittter сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

France Bleu со ссылкой на свои источники пишет, что 36-летний мужчина в костюме ниндзя пытался угнать автомобиль, угрожая катаной. Однако попал в ДТП на угнанной машине, после чего и совершил нападение — пострадали две женщины-полицейские. Третий полицейский открыл огонь и ранил нападавшего, его задержали.

По предварительной информации, угонщик госпитализирован с тяжелым ранением. В багажнике автомобиля нашли сумку с двумя катанами, нунчаками и арбалетом.

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Комментарии (3)

Коля Мойкин
Судя по заголовку, с катаной были полицейские.
Денеб
Просто человек живёт в метавселенной......
ДуремарСПб.
Обострение.
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