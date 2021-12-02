Во Франции мужчина в костюме ниндзя напал на полицейских с катаной

Двое полицейских во французской коммуне Шербур-ан-Котантен были ранены во время попытки помешать экстравагантному угону автомобиля. Об этом 2 декабря в своем Twittter сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.



France Bleu со ссылкой на свои источники пишет, что 36-летний мужчина в костюме ниндзя пытался угнать автомобиль, угрожая катаной. Однако попал в ДТП на угнанной машине, после чего и совершил нападение — пострадали две женщины-полицейские. Третий полицейский открыл огонь и ранил нападавшего, его задержали.

