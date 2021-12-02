Следователь, торговец наркотиками, сварщик. Спустя 22 года в Сочи задержали экс-работника органов из Киришей

Экс-следователь из Киришей сменил профессию на торговца запрещенным и попался спустя 22 года, проведенных в бегах. Историю уважаемого на работе сварщика 2 декабря рассказывает 47 news.

Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Поделиться Поделиться







Сергей Занько, в целях конспирации ставший Семеновым, попался разыскникам УФСИН в Сочи — задержание проходило под пальмой. С 1997 по 1999 годы он работал следователем в Киришах, но на карьере поставила крест история с двумя иконами, взятыми на хранение у старушки. Они внезапно пропали, женщина пошла в полицию, и после возбуждения дела о мошенничестве Сергею пришлось оставить службу.



Затем — торговля наркотиками, «Кресты», выход под залог в 100 тысяч рублей и побег по совету знакомого. Десять лет Сергей провел в Абхазии, где живет его мама, а последние шесть обретался в Сочи. Там он работал сварщиком, причем был на хорошем счету.

В 2008 году Киришский райсуд Ленобласти заочно приговорил мужчину к 5,5 годам лишения свободы — за мошенничество и сбыт наркотиков в особо крупном размере. Пребывая в подполье, Сергей успел поменять паспорт — переименовался в Семенова и накинул к возрасту два года (сейчас ему 47).

Петербургский адвокат Сергей Макаркин, который учился с Занько в Высшей школе МВД, а позднее работал вместе с ним следователем, характеризует его как человека «большой энергии». По словам Макаркина, система полиции не позволила Занько раскрыться, хотя он мог бы принести огромную пользу.

«Человек его характера вряд ли мог работать следователем. Нужна усидчивость, а он очень деятельный. Долго в сжатых условиях не может работать. Дали бы ему возможность раскрыться как оперативнику, он бы раскрывал самые хитрые схемы и задержал бы много преступников. Кстати, он не проявлял жестокости к людям. Без чувства мести, без агрессии», — пояснил адвокат.

