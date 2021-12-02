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«Что-то у них сильно упало». На севере Петербурга жалуются на проблемы с интернетом «Билайна»

Вечером 2 декабря жители севера Петербурга жалуются на работу проводного интернета от «Билайна». Его нет уже три часа, рассказал «Фонтанке» один из читателей.

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«Мобильный работает. Говорят, продлили работы до полуночи. Что-то у них сильно упало», — поделился петербуржец.

По его словам, о проблеме также рассказывают жители Пискаревки, проспекта Просвещения и территории в районе станции метро «Ладожская». «Фонтанка» направила официальный запрос в «Билайн».

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Комментарии (7)

stasstasoy
И это пройдёт. Бывает))
paniker
Упало ...бывает! На Юге ,Пушкин ,Павловск,Фёдоровское, Мегафон и не рождался,самый лоховской оператор!
hoboot
да вообще лажа этот Билайн. если б не старый тариф и 1р.за проводной интернет. давно б отказался. весь день приходится Теле2 мобильный раздавать для удаленной работы.
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