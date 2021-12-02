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Тульскую деревню назвали одной из лучших в мире

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Деревня Бёхово в Тульской области была названа в числе победителей конкурса «Лучшие туристические деревни», объявленного Всемирной туристской организацией (UNWTO).

Как сообщили 2 декабря в пресс-службе Ростуризма, среди претендентов значились 170 деревень, сёл и посёлков из 75 стран. В шорт-лист в итоге попали 44. Россия подала три заявки: помимо Бёхово, это были посёлок Висим в Свердловской области и село Вятское в Ярославской области. Результаты были объявлены на Генеральной ассамблее UNWTO в Мадриде.

Жюри при выборе лауреатов учитывало, какие из деревень лучше всего сохранили аутентичность, при этом адаптировавшись под запросы туристов.

«Это новый проект организации, который был запущен в целях развития и популяризации сельского туризма. UNWTO будет курировать победившие деревни, поддерживать и продвигать их», — прокомментировала итоги конкурса глава Ростуризма Зарина Догузова.

Деревня Бёхово в Тульской области расположена на территории национального заповедника, носящего имя художника Василия Поленова. Здесь находится мемориальный некрополь, где похоронен живописец. Главная достопримечательность — Церковь Живоначальной Троицы, которую Поленов сам спроектировал и построил.

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