Читатели «Фонтанки» выбирают лучшие бар и ресторан в Петербурге

Продолжается голосование за лучшие бар и ресторан народной премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Читатели выбирают из заведений, попавших в ТОП-10 в своей номинации, лучшее место для досуга, встреч с друзьями или просто обеда и ужина. Вы также можете выбрать победителя до 9 декабря. Для этого переходите по ссылке — и голосуйте.
В предыдущие годы бары и рестораны боролись за лидерство вместе, однако в этом году оргкомитет премии решил, что любимые заведения общепита петербуржцев достойны двух отдельных номинаций. И не прогадали — на этапе выдвижения кандидатов на премию в номинации «Бар» было выдвинуто более 270 баров, пабов и рюмочных, а ресторанов читатели вспомнили и назвали более 340. Но только по 10 из них прошли в финал. Напомним, что это за компании.
В номинации «Бар» представлены:
- Анонимное Общество Усердных Дегустаторов,
- Контакт бар,
- Неканон,
- Bar 812,
- Kwakker,
- Manneken Pis,
- Old Whale,
- Orthodox,
- The Right Place.
За звание лучшего ресторана города сражаются:
- Евразия,
- Марчеллис,
- Палкинъ,
- Пхали-хинкали,
- Токио Сити,
- Хачапури и Вино,
- Чайхана «Чабрец»,
- Bahroma,
- Birch,
- Frank.
Всего в этом году читатели определяют победителей премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в 13 номинациях, 11 из них включены в основное голосование на странице премии, а за лучший негосударственный театр и за Человека года необходимо голосовать отдельно. Голосование продлится до 9 декабря, а победители будут объявлены на торжественной церемонии 16 декабря.
В 2021 году городскую премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» поддерживают:
СРО А «Объединение строителей СПб» — стратегический партнер
Партнеры премии: