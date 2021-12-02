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Читатели «Фонтанки» выбирают лучшие бар и ресторан в Петербурге

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Продолжается голосование за лучшие бар и ресторан народной премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Читатели выбирают из заведений, попавших в ТОП-10 в своей номинации, лучшее место для досуга, встреч с друзьями или просто обеда и ужина. Вы также можете выбрать победителя до 9 декабря. Для этого переходите по ссылке — и голосуйте.

В предыдущие годы бары и рестораны боролись за лидерство вместе, однако в этом году оргкомитет премии решил, что любимые заведения общепита петербуржцев достойны двух отдельных номинаций. И не прогадали — на этапе выдвижения кандидатов на премию в номинации «Бар» было выдвинуто более 270 баров, пабов и рюмочных, а ресторанов читатели вспомнили и назвали более 340. Но только по 10 из них прошли в финал. Напомним, что это за компании.

В номинации «Бар» представлены:

  • Анонимное Общество Усердных Дегустаторов,
  • Контакт бар,
  • Неканон,
  • Bar 812,
  • Kwakker,
  • Manneken Pis,
  • Old Whale,
  • Orthodox,
  • The Right Place.

За звание лучшего ресторана города сражаются:

  • Евразия,
  • Марчеллис,
  • Палкинъ,
  • Пхали-хинкали,
  • Токио Сити,
  • Хачапури и Вино,
  • Чайхана «Чабрец»,
  • Bahroma,
  • Birch,
  • Frank.

Всего в этом году читатели определяют победителей премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в 13 номинациях, 11 из них включены в основное голосование на странице премии, а за лучший негосударственный театр и за Человека года необходимо голосовать отдельно. Голосование продлится до 9 декабря, а победители будут объявлены на торжественной церемонии 16 декабря.

В 2021 году городскую премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» поддерживают:

СРО А «Объединение строителей СПб» — стратегический партнер

Партнеры премии:

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Комментарии (4)

тов
Лучших баров и ресторанов в этих списках нет.

Рекламная акция лузеров.
265055770
А денег Фонтанка не подкинет, чтобы я мог по этим барам-ресторанам походить, оценить?
5799161
Грёбаная дешёвая коммерция! Это про список номинантов..
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