Читатели «Фонтанки» выбирают лучшие бар и ресторан в Петербурге

Продолжается голосование за лучшие бар и ресторан народной премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Читатели выбирают из заведений, попавших в ТОП-10 в своей номинации, лучшее место для досуга, встреч с друзьями или просто обеда и ужина. Вы также можете выбрать победителя до 9 декабря. Для этого переходите по ссылке — и голосуйте.

В предыдущие годы бары и рестораны боролись за лидерство вместе, однако в этом году оргкомитет премии решил, что любимые заведения общепита петербуржцев достойны двух отдельных номинаций. И не прогадали — на этапе выдвижения кандидатов на премию в номинации «Бар» было выдвинуто более 270 баров, пабов и рюмочных, а ресторанов читатели вспомнили и назвали более 340. Но только по 10 из них прошли в финал. Напомним, что это за компании.