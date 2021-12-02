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Не десять, но все еще выше нормы. В Петербурге — девятибалльные пробки

Дороги Петербурга вечером 2 декабря вновь встали в пробках. К шести часам они даже без снегопада добрались до девяти баллов.

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По данным аналитического центра «Яндекс.Пробки», загруженность петербургских дорог достигла 9 баллов в 17:42. Обычно в это время четверга пробки достигают семи баллов, а к шести вечера — восьми. Ожидается, что на этом уровне они останутся ближайший час.

Наиболее плотные пробки собрались в центре: на Садовой, Невском, Лиговском и Суворовском. Сложная дорожная ситуация на Петроградской стороне, особенно на Каменноостровском проспекте. Стоят Выборгская и Пироговская набережные в направлении севера города. На КАД собрались крупные заторы в обе стороны, на юго-востоке — между Мурманским шоссе и проспектом Обуховской Обороны.

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Комментарии (2)

Kostyn
Уборка города после снежного залпа провалена. К сожалению.
В своем большинстве людей не интересует уборка Невского проспекта, а интересует уборка своих внутриквартальных территорий. Это самое важное направление... Не подъезды и выезды от Смольного и Комарово, а той дорожки по которой они ходят каждый день в Пятерочку! И это ответственность марионеточных пустых аморфных отсутствующих муниципальных депутатов, которые в своем большинстве управляются из Смольного!
danilgros
А как же платные парковки и мифическая разгрузка центра города ???:))
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