Не десять, но все еще выше нормы. В Петербурге — девятибалльные пробки

По данным аналитического центра «Яндекс.Пробки», загруженность петербургских дорог достигла 9 баллов в 17:42. Обычно в это время четверга пробки достигают семи баллов, а к шести вечера — восьми. Ожидается, что на этом уровне они останутся ближайший час.



Наиболее плотные пробки собрались в центре: на Садовой, Невском, Лиговском и Суворовском. Сложная дорожная ситуация на Петроградской стороне, особенно на Каменноостровском проспекте. Стоят Выборгская и Пироговская набережные в направлении севера города. На КАД собрались крупные заторы в обе стороны, на юго-востоке — между Мурманским шоссе и проспектом Обуховской Обороны.