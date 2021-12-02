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Ничего личного. Житель Череповца с вертушки снес голову «вечнозеленой кошке» и извинился

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В Вологодской области суд разбирался в особенностях поведения молодого человека, который решил показать прием карате на садово-парковой скульптуре в виде кошки. Об этом 2 декабря сообщает местная судебная пресс-служба.

21-летний Сергей Коробов обвинялся в вандализме. Ночью 21 июля у него внезапно «зачесалась» нога в череповецком парке «Серпантин». С вертушки он снес голову топиарной фигуре «Кошка». В результате МУП «Теплоэнергия» был причинен ущерб на общую сумму 28 236 рублей.

В предварительном слушании представитель потерпевшего заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Коробкова в связи с примирением. Якобы подсудимый полностью возместил ущерб и извинился, посему претензий к нему больше нет.

Мировой судья учел, что Коробков ранее не совершал преступлений небольшой тяжести (большой тоже), пошел на мировую и повел себя как джентльмен. Уголовное дело прекращено, но череповецкую «вечнозеленую кошку» уже не вернуть.

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Комментарии (4)

Avs7153
Топиарной фигуре? Хочете сказать, что она из травы? Один я вижу синтетику - и никак не на 28 тыров...
Masya
Сколько же в стране идиотов и ещё с инициативой
265055770
Почему "не вернуть", если подсудимый полностью возместил ущерб? Или уплаченные им деньги решили не тратить на восстановление кошки, а просто рассовали по карманам?
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