Ничего личного. Житель Череповца с вертушки снес голову «вечнозеленой кошке» и извинился

В Вологодской области суд разбирался в особенностях поведения молодого человека, который решил показать прием карате на садово-парковой скульптуре в виде кошки. Об этом 2 декабря сообщает местная судебная пресс-служба.



21-летний Сергей Коробов обвинялся в вандализме. Ночью 21 июля у него внезапно «зачесалась» нога в череповецком парке «Серпантин». С вертушки он снес голову топиарной фигуре «Кошка». В результате МУП «Теплоэнергия» был причинен ущерб на общую сумму 28 236 рублей.