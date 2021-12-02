Ничего личного. Житель Череповца с вертушки снес голову «вечнозеленой кошке» и извинился

В Вологодской области суд разбирался в особенностях поведения молодого человека, который решил показать прием карате на садово-парковой скульптуре в виде кошки. Об этом 2 декабря сообщает местная судебная пресс-служба.
21-летний Сергей Коробов обвинялся в вандализме. Ночью 21 июля у него внезапно «зачесалась» нога в череповецком парке «Серпантин». С вертушки он снес голову топиарной фигуре «Кошка». В результате МУП «Теплоэнергия» был причинен ущерб на общую сумму 28 236 рублей.
В предварительном слушании представитель потерпевшего заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Коробкова в связи с примирением. Якобы подсудимый полностью возместил ущерб и извинился, посему претензий к нему больше нет.
Мировой судья учел, что Коробков ранее не совершал преступлений небольшой тяжести (большой тоже), пошел на мировую и повел себя как джентльмен. Уголовное дело прекращено, но череповецкую «вечнозеленую кошку» уже не вернуть.