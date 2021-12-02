В Австрии хирурги ампутировали пациенту не ту ногу

Суд в Австрии оштрафовал на 2700 евро (около 227 тысяч рублей) хирурга, которая по ошибке ампутировала пациенту правую ногу вместо левой. Об этой необычной истории 2 декабря сообщает местное издание Kurier.



Как уточняется в газете, 82-летний мужчина попал в больницу в мае. Ему назначили ампутацию левой ноги. При этом хирург, ответственная за операцию, по каким-то причинам отметила правую. Операция была проведена «успешно», и никто из медперсонала ошибки не заметил.



«Я знала, что должна ампутировать именно левую ногу, но я не могу ответить, почему так произошло», — попыталась объясниться в суде женщина-хирург.

