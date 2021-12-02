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В Австрии хирурги ампутировали пациенту не ту ногу

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Суд в Австрии оштрафовал на 2700 евро (около 227 тысяч рублей) хирурга, которая по ошибке ампутировала пациенту правую ногу вместо левой. Об этой необычной истории 2 декабря сообщает местное издание Kurier.

Как уточняется в газете, 82-летний мужчина попал в больницу в мае. Ему назначили ампутацию левой ноги. При этом хирург, ответственная за операцию, по каким-то причинам отметила правую. Операция была проведена «успешно», и никто из медперсонала ошибки не заметил.

«Я знала, что должна ампутировать именно левую ногу, но я не могу ответить, почему так произошло», — попыталась объясниться в суде женщина-хирург.

По данным журналистов, о врачебной ошибке стало известно спустя два дня во время перевязки. Тогда пациенту сообщили, что ему требуется еще одна ампутация. Больной до суда не дожил. Денежную компенсацию получит его вдова.

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Комментарии (9)

кто-то страшный
Это потому, что хирургиня украинка была. Если была бы белым мужиком, таким маленьким штрафом не отделалась бы.
AlBerkut
Человеческий фактор он такой, везде, в любой стране и в любом обществе с той или иной периодичностью случается тот или иной 'ой!' или 'Упс!'..
Только когда что-то подобное происходит в России сразу от некоторой части народа поднимается вой про раздолбайство, дураков, довели страну и Путин виноват.
А как в' цивилизованной Европе' так те же визгуны языки в ж..у засовывают. Ну может какие 'вечерние соловьи' и наоборот пасть шире разевают, но работа у них такая, языком трепать...
SU LUX INN
путинская Медицина убивает! разрушили Лучшее в мире советское образование и Медицину - теперь остатки дорушивают!
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