В Австрии хирурги ампутировали пациенту не ту ногу

Суд в Австрии оштрафовал на 2700 евро (около 227 тысяч рублей) хирурга, которая по ошибке ампутировала пациенту правую ногу вместо левой. Об этой необычной истории 2 декабря сообщает местное издание Kurier.
Как уточняется в газете, 82-летний мужчина попал в больницу в мае. Ему назначили ампутацию левой ноги. При этом хирург, ответственная за операцию, по каким-то причинам отметила правую. Операция была проведена «успешно», и никто из медперсонала ошибки не заметил.
«Я знала, что должна ампутировать именно левую ногу, но я не могу ответить, почему так произошло», — попыталась объясниться в суде женщина-хирург.
По данным журналистов, о врачебной ошибке стало известно спустя два дня во время перевязки. Тогда пациенту сообщили, что ему требуется еще одна ампутация. Больной до суда не дожил. Денежную компенсацию получит его вдова.