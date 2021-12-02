В Сочи бушует суровый шторм. Мощные волны залили набережные и детские площадки

В Сочи уже вторые сутки наблюдают серьезный шторм, интенсивность волн достигает семи баллов. В последний раз природа вела себя похоже в 2012 году, когда удар стихии пришелся на Имеретинский район, сообщает 2 декабря РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу городской администрации.
😱В Сочи впервые с 2012 шторм с 7-балльными волнами. pic.twitter.com/Mo2KRw4tWF— Дубравка (@Iva3Iva) December 2, 2021
С 30 ноября по 2 декабря в Сочи действует экстренное предупреждение по погоде. Метеорологи обещают ливни, подъем уровня воды в реках, грозы, шквалистый ветер и снегопад в горах.
December 2, 2021
Буйство стихии повредило набережную Имеретинской низменности, на пляже «Свирский» в Лазаревском районе волны нанесли урон части берегоукрепительного сооружения. По сообщениям властей, шторм утихнет лишь к 3 декабря.
December 2, 2021
В интернете пользователи делятся видеозаписями, сделанными с пляжей и из многоэтажных домов, окна которых смотрят на берег. На одной из них мощная волна прорывается через ограждение набережной, на другой — заливает детскую площадку.
Довольно сильный шторм на пляже Ривьера в Сочи. pic.twitter.com/zkZMrFuxjX— Сейчас в Сочи (@brednikov) December 2, 2021
Некоторые кадры по-настоящему пугают: человек с самокатом, заметив приближение воды, бросает двухколесного и убегает. К счастью, достаточно быстро он оказывается в безопасном месте.