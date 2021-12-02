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Суд в Петербурге разбирался с уровнем умственного развития белорусов и тем, что их оскорбляет

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Из-за фразы, сказанной в эфире программы «СоловьевLIVE», оскорбленный Александр Гомон обратился в суд с требованием защитить его честь и достоинство. Он просил рубль.

О решении Приморского районного суда 2 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Гомон выступал от лица 24 оскорбленных. Им не понравилась фраза: «Белорусы тупые, конкретно тупые люди», которую 26 декабря прошлого года в эфире у Соловьева сказал сотрудник телеканала RT Константин Придыбайло.

Истцы принесли в суд определение слова «тупой», данные об уровне IQ и образованности белорусов, список известных граждан этой страны на трех листах. Нравственные страдания Гомон оценил в 1 рубль и просил взыскать 25, на каждого из истцов. Он также требовал опровержения этого высказывания. Суд отказал.

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Комментарии (10)

Noisymouse
Сейчас по работе случилось контактировать с белорусскими гос.
организациями для получения разрешительных документов - ну, они же РАБОТАЮТ! Не знаю, как этого батьке добиться удалось?? Вечером кидаешь запрос, в 9 утра комп включаешь - а там уже ответ, с 8 утра у них рабочий день. В обед пишешь письмо по непоняткам - через три часа все объяснено. Оформляешь заявление, если что-то не так - его не просто в папку "отказать" кидают - тебе построчно излагают, что изменить, чтобы "так" стало. В общем, чудо-чудное, диво-дивное. Хочу, чтобы наш чиновники так потупели...
265055770
Почему Александр Гомон так дешево оценил честь и достоинство беларусов? Не должны ли другие беларусы оскорбиться и подать в суд уже на него?
Урус-Баши
Наверное, не все поняли, что речь идёт о передаче "Вечерний М". Неужели это М смотрят белорусы? Если смотрят, то справка о IQ у них поддельная. И ещё одна непонятная вещь. Выходит, суд подтвердил, что все белорусы тупые? Это что-то из области разжигания неприязни по национальному признаку . Это мягко говоря.
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