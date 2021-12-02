Суд в Петербурге разбирался с уровнем умственного развития белорусов и тем, что их оскорбляет

Из-за фразы, сказанной в эфире программы «СоловьевLIVE», оскорбленный Александр Гомон обратился в суд с требованием защитить его честь и достоинство. Он просил рубль.

О решении Приморского районного суда 2 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Гомон выступал от лица 24 оскорбленных. Им не понравилась фраза: «Белорусы тупые, конкретно тупые люди», которую 26 декабря прошлого года в эфире у Соловьева сказал сотрудник телеканала RT Константин Придыбайло.

Истцы принесли в суд определение слова «тупой», данные об уровне IQ и образованности белорусов, список известных граждан этой страны на трех листах. Нравственные страдания Гомон оценил в 1 рубль и просил взыскать 25, на каждого из истцов. Он также требовал опровержения этого высказывания. Суд отказал.