В Татарстане бывшему полицейскому дали 9 лет колонии строгого режима за изнасилование подростка

Лениногорский суд Татарстана приговорил к 9 годам колонии строгого режима бывшего инспектора ГИБДД. Экс-полицейского признали виновным в изнасиловании 16-летней девушки. Об этом 2 декабря сообщает глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Суд также обязал выплатить потерпевшей полмиллиона рублей в счет компенсации морального вреда.



В феврале прошлого года инспектор ГИБДД ОМВД по Лениногорскому району познакомился с 16-летней потерпевшей в соцсети и надругался над ней в своем автомобиле. После того как полицейский был разоблачен, он скрылся и прятался у друга в одном из селений. В итоге обвиняемый был задержан в июле.