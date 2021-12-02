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В Татарстане бывшему полицейскому дали 9 лет колонии строгого режима за изнасилование подростка

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Лениногорский суд Татарстана приговорил к 9 годам колонии строгого режима бывшего инспектора ГИБДД. Экс-полицейского признали виновным в изнасиловании 16-летней девушки. Об этом 2 декабря сообщает глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Суд также обязал выплатить потерпевшей полмиллиона рублей в счет компенсации морального вреда.

В феврале прошлого года инспектор ГИБДД ОМВД по Лениногорскому району познакомился с 16-летней потерпевшей в соцсети и надругался над ней в своем автомобиле. После того как полицейский был разоблачен, он скрылся и прятался у друга в одном из селений. В итоге обвиняемый был задержан в июле.

По итогам служебной проверки, его уволили за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. В последнем слове мужчина не признал вину.

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Комментарии (2)

Serg_I
Так вот для чего нужны служебные автомобили...
mikkola2008
Надеюсь его на общую зону посадят? Что бы ему там разработали дахательно пихательные отврстия.
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