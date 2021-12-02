В Петербурге собирают новогодние подарки для одиноких пожилых горожан

«Уже шестой год подряд мы собираем подарки для пожилых петербуржцев. Кто-то будет встречать этот Новый год и Рождество в больнице, кто-то — дома. Нам очень хочется организовать всё так, чтобы никто из наших героев не чувствовал себя одиноким, а, наоборот, понимал, что о нём заботятся и думают все горожане. Нам кажется, что эта праздничная акция — прекрасный способ объединить друзей и коллег и общими силами устроить настоящее новогоднее чудо», — говорят в фонде.

Петербургский благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» собирает новогодние подарки для находящихся в больницах и одиноких пенсионеров. Команда фонда планирует поздравить несколько сотен пожилых горожан.

Для тех, кто планирует встретить праздники дома, в фонде традиционно собирают гастрономические наборы, в которые войдёт то, что сделает стол праздничным: качественные продукты, деликатесы, милая новогодняя атрибутика.



«Благодаря такому подарку новогодний стол не будет зависеть от пенсии. А тётушки и дядюшки смогут пригласить в гости друзей или соседей. На обычную среднюю пенсию накрыть праздничный стол сложно», — подчеркнули в «Долго и счастливо».



До 15 декабря фонд собирает сладости (конфеты, хорошее печенье или зефир), чай и кофе в красивых упаковках, нарядные баночки с качественным мёдом и вареньем, украшения для стола: новогодние салфетки, свечки, гирлянды, небьющиеся шары.



Для тех пожилых людей, которые сейчас проходят лечение в гериатрических больницах города и останутся там на новогодние праздники, подарки будут более практичными: футболки, большие вафельные полотенца для душа, тёплые трикотажные ночные рубашки, носки и пр. Сбор этих вещей продлится до 22 декабря. С полным списком можно ознакомиться в официальном паблике БФ «Долго и счастливо». Там также можно задать интересующие вопросы.

