Убийство петербургского коллекционера за полмиллиарда четверть века назад настигло подозреваемого в Воронеже

Подозреваемый в убийстве владельца картины «Портрет мальчика» кисти Венецианова задержан в Воронеже спустя 24 года после преступления. С подельником они похитили множество ценностей, которые в 1997 году тянули на полмиллиарда рублей.

О том, за что задержали и везут на малую родину пойманного в Воронеже 58-летнего уроженца Выборгского района Ленобласти, 2 декабря рассказывает 47news. В мае 1997 года коллекционер Гарий Емельяненко был задушен в своем доме в Рощино. Предварительно его четыре раза ударили по голове рукояткой пистолета. Из дома и петербургской квартиры увезли все ценное, в том числе полотно русского живописца начала XIX века Алексея Венецианова «Портрет мальчика», работы русского пейзажиста немецкого происхождения Юлия Клевера и образцы немецкой живописи XIX века. Тогда ущерб оценивался в 500 миллионов рублей, или 86 тысяч долларов. К сегодняшнему дню сумма «растаяла» до шести с небольшим миллионов в рублях.