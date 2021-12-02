В первой в России ТЭЦ на набережной реки Фонтанки задумали музей

По его словам, ПАО «ТГК-1» обратилось к нему с предложением подготовить проект по преобразованию старейшей теплоэлектроцентрали.
«Это скорее эскиз, чем какой-то большой проект. Пока даже он находится на стадии обсуждения. Говорить о каких-то конкретных действиях и деталях рано», — сказал Явейн.
Он подтвердил, что подготовленное предложение включает в себя обустройство музейного пространства.
В ПАО «ТГК-1» заявили, что определенных планов по использованию территории в настоящий момент нет. «Рассматриваются разные варианты», — уточнили там.
Центральная ТЭЦ Петербурга включает в себя три старейшие электростанции России, которые входят в ПАО «ТГК-1». Сооружения были возведены в конце позапрошлого века. Реконструкция намечена в ТЭЦ-3, которая расположена на набережной реки Фонтанки, 104, и занимает площадь в 18,3 тыс. квадратных метров. Ее горожане привыкли называть «слоном» из-за четырех труб, которые некоторым напоминают огромные ноги животного, возвышающиеся над южным берегом реки. ТЭЦ была остановлена в 2017 году, после чего ее на время открыли для посетителей.