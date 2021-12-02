В первой в России ТЭЦ на набережной реки Фонтанки задумали музей

По его словам, ПАО «ТГК-1» обратилось к нему с предложением подготовить проект по преобразованию старейшей теплоэлектроцентрали.

«Это скорее эскиз, чем какой-то большой проект. Пока даже он находится на стадии обсуждения. Говорить о каких-то конкретных действиях и деталях рано», — сказал Явейн.

Он подтвердил, что подготовленное предложение включает в себя обустройство музейного пространства.

В ПАО «ТГК-1» заявили, что определенных планов по использованию территории в настоящий момент нет. «Рассматриваются разные варианты», — уточнили там.