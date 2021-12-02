FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -8
73.97р83.84р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

В первой в России ТЭЦ на набережной реки Фонтанки задумали музей

Архитектурное бюро «Студия 44» подготовило проект реконструкции для самой первой ТЭЦ России на набережной реки Фонтанки. Об этом 2 декабря «Фонтанке» рассказал руководитель бюро Никита Явейн.

11
Печать

По его словам, ПАО «ТГК-1» обратилось к нему с предложением подготовить проект по преобразованию старейшей теплоэлектроцентрали.

Фото: Комплекс центральной электрической станции Бельгийского акционерного общества «Электрическое освещение Санкт-Петербурга» на Citywalls.ru
ПоделитьсяПоделиться

«Это скорее эскиз, чем какой-то большой проект. Пока даже он находится на стадии обсуждения. Говорить о каких-то конкретных действиях и деталях рано», — сказал Явейн.

Он подтвердил, что подготовленное предложение включает в себя обустройство музейного пространства.

В ПАО «ТГК-1» заявили, что определенных планов по использованию территории в настоящий момент нет. «Рассматриваются разные варианты», — уточнили там.

Центральная ТЭЦ Петербурга включает в себя три старейшие электростанции России, которые входят в ПАО «ТГК-1». Сооружения были возведены в конце позапрошлого века. Реконструкция намечена в ТЭЦ-3, которая расположена на набережной реки Фонтанки, 104, и занимает площадь в 18,3 тыс. квадратных метров. Ее горожане привыкли называть «слоном» из-за четырех труб, которые некоторым напоминают огромные ноги животного, возвышающиеся над южным берегом реки. ТЭЦ была остановлена в 2017 году, после чего ее на время открыли для посетителей.

Фото: Комплекс центральной электрической станции Бельгийского акционерного общества «Электрическое освещение Санкт-Петербурга» на Citywalls.ru
© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

261860121
Если дело дойдет до музея, галереи-г.Явейн, ничего не придумывайте, просто возьмите за основу опыт галереи Тейт, там тоже была электростанция. И как говорил т.Сталин-Не надо лучше(это он о попытке улучшить B-29),сделайте такой же
Kostyn
Супер идея!
У меня слюни текут от московского проекта ГЭС-2. Боже, как там все круто сделали... Просто по самым высоким мировым стандартам! Вот это настоящее общественное пространство мечты любого города!
И у нас таких площадок, для подобных проектов, вагон и маленькая тележка. Красный треугольник, рядом какая то красно кирпичная заброшка, главный погорелец городской на набережной, и еще и еще. Думаю 40 - 50 мест для для таких проектов в городе точно есть. Правда наши алчная элита бизнесовая и чиновничья без оглядки все продает под жилье, вообще не смотрят в будущее, Ленфильм распродали и много чего еще. Такое впечатление, что в городе правят временщики, урвать продать перепродать откатить, никто в городе не думает о будущем!
262162761
Ну если Явейн, то опять будет очередной угловатый и некрасивый проект.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1