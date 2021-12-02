Грузите сигареты бочками. Таможня не дала увезти в Великобританию под видом кварцевого песка белорусский табак

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе СЗТУ, сигареты таможенники нашли в баках с 22 тоннами кварцевого песка на таможенном посту Бронка Балтийской таможни.

Псковская фирма решила повысить маржу легальной поставки кварцевого песка. Бочки в Великобританию шли с начинкой.

«В отношении товарной партии сработал профиль риска высокой вероятности заявления недостоверных сведений. В ходе сканирования контейнера с применением инспекционно-досмотрового комплекса в некоторых бочках были выявлены нехарактерные для структуры товара затемнения», - сообщили в ведомстве.

Груз, который нужен для изготовления декоративной мозаичной штукатурки, шел на Туманный Альбион из Пскова в 1365 картонных бочек.

Когда контейнер вскрыли, то в 433 емкостях нашли более 100 тысяч пачек весом около 2 тонн, сигарет белорусского производства.



Балтийская таможня возбудила административное дело по статье «сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников и способов, затрудняющих обнаружение товаров при перемещении их через таможенную границу ЕАЭС».



Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 200.2 УК РФ (контрабанда табачных изделий).

