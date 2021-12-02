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Nissan представил свой прототип лунохода для японской космической программы

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Японская корпорация Nissan Motors представила прототип лунохода, который потенциально может использоваться для изучения поверхности спутника Земли.

В презентации, представленной Nissan в четверг, 2 декабря, речь идет о принципиальных узлах и элементах управления перспективным луноходом. В компании рассказали, что он должен уметь перемещаться по порошкообразной, скалистой и неровной поверхности Луны, а также быть энергоэффективным.

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В управлении двигателем и полным приводом лунохода Nissan предложила использовать технологии уже применяющиеся на серийных электромобилях.

«Проводя исследования совместно с компанией Nissan, обладающей опытом в области электромобилестроения, мы надеемся применить наши результаты для разработки луноходов с более высокими эксплуатационными характеристиками», — заявил в четверг представитель японского космического агентства JAXA.

JAXA ведет углубленные исследования Луны. Еще в 1990 году был запущен первый ее искусственный спутник, в 2007 году японцы направили новую миссию по изучению поверхности Луны. В 2015 году была отменена новая программа Selen-2, которая предполагала посадку на поверхность вездехода массой около 100 кг, который мог бы функционировать как минимум две недели.

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Комментарии (2)

260928241
В Питере будут собирать? Местными трудовыми резервами? С привлечением рабочей силы из ближнего круга? Круто.
ДуремарСПб.
А тем временем путинские умельцы изготовили робота-черепаху для разгона граждан России.Это прорыв.
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