Nissan представил свой прототип лунохода для японской космической программы

В презентации, представленной Nissan в четверг, 2 декабря, речь идет о принципиальных узлах и элементах управления перспективным луноходом. В компании рассказали, что он должен уметь перемещаться по порошкообразной, скалистой и неровной поверхности Луны, а также быть энергоэффективным.

«Проводя исследования совместно с компанией Nissan, обладающей опытом в области электромобилестроения, мы надеемся применить наши результаты для разработки луноходов с более высокими эксплуатационными характеристиками», — заявил в четверг представитель японского космического агентства JAXA.



JAXA ведет углубленные исследования Луны. Еще в 1990 году был запущен первый ее искусственный спутник, в 2007 году японцы направили новую миссию по изучению поверхности Луны. В 2015 году была отменена новая программа Selen-2, которая предполагала посадку на поверхность вездехода массой около 100 кг, который мог бы функционировать как минимум две недели.

